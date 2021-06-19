Griezmann, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra kariyerini nerede noktalamak istediğini açıkladı

Barcelona’nın Fransız hücumcusu Griezmann, Katalan ekibiyle olan sözleşmesi bittikten sonra MLS’e gitmeye sıcak bakıyor.

Kulübü Barcelona ile sözleşmesi 3 yıl sonra bitecek olan Antoine Griezmann, kariyerinin son dönemlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirmeye olumlu bakıyor.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon Los Angeles Times’a verdiği röportajda da uzun vadede MLS’te forma giymek istediğini belirtmişti.

Amerikan kültürünü sevdiğini dile getiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Avrupa’ya veda edip kariyerini Amerika’da noktalamak istiyor.

Neler söylendi?

32-33 yaşlarında MLS’e transfer olmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulan Griezmann, Le Figaro’ya şu açıklamalarda bulundu: “Barcelona ile olan sözleşmem 2024 Haziran’da bitiyor ve ondan sonra kariyerime Amerika’da devam etmek istiyorum.”

“Amerika’yı, Amerikan kültürünü ve NBA’yi çok seviyorum ve orada yeni bir maceraya yelken açmak beni cezbediyor. Ancak ailemin de bunu istemesi gerekiyor.”

“Kariyerimi orada noktalamayı isterim ama oraya gidersem de şampiyonluklar yaşamak ve iyi performanslar ortaya koymak için giderim. Yoksa bunun benim için hiçbir anlamı olmaz.”

Griezmann'ın geride bıraktığımız sezondaki performansı

Fransız yıldız, geride bıraktığımız sezonda Barcelona'nın La Liga'daki en skorer 2. oyuncusuydu.

Katalan ekibi, La Liga'yı 3. sırada tamamlarken Antoine Griezmann da 13 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol kaydederken Copa del Rey'de ise 4 gol kaydetmişti, ayrıca bu gollerin 2'si de Athletic Bilbao'yu 4-0'la geçtikleri final karşılaşmasında gelmişti.

Euro 2020'de Fransa'yı temsil eden Griezmann, uzun süredir Didier Deschamps'ın en çok güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

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