FC Barcelona, Atletico Madrid'ın Julian Alvarez için yürüttüğü transfer pokerinde geri adım atmıyor ve iddiaya göre Arjantinlinin menajerlerinin yardımıyla bu transferi yine de gerçekleştirmek istiyor. Bunu İspanyol spor gazetesi Marca duyurdu. Buna göre Barça sportif direktörü Deco, transferin yine de tamamlanabilmesi için Alvarez'in menajerleriyle birlikte bir strateji belirlemeyi planlıyor. Habere göre Katalanların en büyük umudu, Alvarez'in bizzat Atletico yöneticilerine son derece net bir şekilde artık Madrid'de değil, Barça'da oynamak istediğini iletmesi.

Colchoneros şu ana kadar görüşmeye ya da pazarlık yapmaya hiç açık görünmedi. Barcelona'nın 100 milyon euroluk ilk teklifini de, ezeli rakibi Real'in Arjantinli için yaptığı 150 milyon euroluk teklifi de aynı hızla reddettiler. Atletico, golcünün sözleşmesinde yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ediyor; bu da ne Barça'nın ne de Real'in hiçbir zaman kabul etmeyeceği hayalî bir değerleme.

Şimdi bu kilitlenmiş durumda hareketliliğin, Alvarez'in bizzat büyük bir ısrarla hayalindeki kulüp Barcelona'ya mutlaka gitmek istediğini ortaya koymasıyla gelmesi bekleniyor. Bunu Dünya Kupası sırasında da açıkça dile getirmişti: "Atletico'daki insanlarla konuştum. Bence herkes için en iyisi benim gitmem. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi ESPN'e.

FC Barcelona'nın hücum hattında Robert Lewandowski'nin yerini kim alacak?

ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'na Arjantin ile katılmasının ve uzatılan tatilinin ardından Alvarez'in 10 Ağustos'ta Madrid'e dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin takımına gerçekten dönüp dönmeyeceği ya da Deco'nun menajerlerle birlikte planladığı bir grevle Atletico'yu geri adım atmaya zorlamaya çalışıp çalışmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Habere göre Julian Alvarez transfer pokerinde gelecek hafta belirleyici olacak.

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Çünkü FC Barcelona da Arjantinli için çok fazla bekleyemez. Robert Lewandowski'nin ayrılığının ve Ferran Torres'in transfer isteğinin ardından Barça, dokuz numaranın eksik kalacağı hücum hattına acilen takviye yapmak zorunda. Julian Alvarez, sadece bir yıl önce 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Atletico'ya transfer olmuştu.