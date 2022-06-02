Manchester City ile anlaşmaya varan Norveçli yıldızın eski takım arkadaşı, yeni sezon öncesinde kurulacak kadroya güvendiğini söyledi.

Bundesliga takımlarından Dortmund'un başarılı kalecisi Gregor Kobel, Bild'e yaptığı açıklamada Erling Haaland'ın takımdan ayrılmasının kendileri adına büyük bir kayıp olduğunu ancak geçtiğimiz sezon Norveçli santrfor olmadan da maç kazanabileceklerini ispatladıklarını söyledi.

Kobel, yeni teknik direktörleri Edin Terzic için de heyecanlı olduklarının altını çizdi.

Ne söylendi?

"Erling dünyanın en iyi golcülerinden biri ve onu kaybediyoruz. Neler yapabildiğini hepimiz gördük. Yine de burada kalan takım arkadaşlarımız da harika oyuncular ve bu sezon Haaland olmadan da kazanabileceğimizi gösterdik. Yeni transferlerle kalitemiz artacak.

"Kağıt üzerinde her şey çok güzel görünüyor ve şimdi bunu sahaya yansıtma zamanımızın gelmesini bekliyoruz. Kariyerimin son bölümünde Roman Weidenfeller gibi 16 yıl boyunca Dortmund forması giymiş olmak beni çok mutlu eder. Şimdi tatildeyiz ama sonrasında çok enerjik ve coşkulu bir şekilde geri dönüp, gelecek sezonu kazanmak için her şeyi yapacağız."

Geride bıraktığımız sezonda Dortmund'un en iyilerinden biri olan Kobel, takıma Stuttgart'tan transfer olmuştu. Dortmund'un gelecek sezon Bayern Münih'e karşı vereceği şampiyonluk mücadelesinin en önemli isimlerinden biri olması beklenen 24 yaşındaki Kobel, son dönemde ülkesi İsviçre'nin A Milli Takımı'nın da kalesini korumaya başlamıştı.

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