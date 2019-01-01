Greenwood, Manchester United tarihine geçti

Manchester United'ın 18 yaşındaki santrforu Mason Greenwood, AZ Alkmaar maçında attığı golle kulüp tarihindeki yerini aldı.

UEFA L Grubu son maçında ekibi AZ Alkmaar'ı 4-0 mağlup eden 13 puanla grubu lider tamamladı.

Karşılaşmanın gollerini Ashley Young, Mason Greenwood (2) ve Juan Mata (P) kaydetti.

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18 yıl 72 gün yaşında olan Mason Greenwood, attığı gollerle Manchester United'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu olarak rekor kırdı ve kulüp tarihine geçti.

Maç öncesi yaptığı açıklamalarda Greenwood gibi yeteneklere yol açacağını belirten teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Eğer yeterince iyiyseniz Manchester United'da sizin için her zaman bir yer vardır ve şans bulursunuz. İyi bir şekilde çalışır ve genç takımlarda iyi bir performans sergilerseniz forma şansınız olur. Mason ve Brandon Williams gibi oyuncularla beraber oynamış bir sürü genç vardır. Onlara bakıp, 'Eğer onlar yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?' diye düşünecekler. Sürekli çalışmanız gerek, bizim istediğimiz bu. Genç çocuklara her zaman A takıma çıkabilecekleri bir yol olduğunu göstermek istiyoruz ama önce bunu hak etmeleri gerek" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyip 4 gol atan Greenwood, tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 6 gole ulaşmayı başardı.