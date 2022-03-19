Jack Grealish, Manchester City'deki ilk sezonunda hem saha içinde, hem de saha dışında beklediğinden daha fazla zorlandığını açıkladı.

Geçen sezon Premier Lig'de şampiyon olan City, yazın Aston Villa'ya 117.5 milyon euro ödeyerek Grealish'i tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu yapmıştı.

Bonservisi kadar görkemli bir performans ortaya koymasa da iyi bir sezon geçiren Grealish, uyum sürecinde sıkıntı yaşadığını gizlemiyor.

Ne söyledi?

Manchester City'nin internet sitesine konuşan Grealish yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İşler iyi gidiyor ve keyif alıyorum. Ama yeni bir şehre taşınmak ve bunun beraberinde getirdikleri hem saha içinde, hem saha dışında beklediğimden daha zorlayıcı oldu."

"Her şey daha farklı, ama konfor alanımdan çıktığımda böyle olacağını biliyordum. Yine de bu süreçten keyif aldım. Hayat böyledir, farklı şeyler tecrübe etmelisiniz. Ben de bunu yaptım."

"Kötü bir maç çıkardığımda ya da kaybettiğimizde hissettiklerimle baş etmeye, buna alışmaya çalışıyorum. İtiraf etmeliyim ki bu işte pek iyi değilim. Umarım önümüzdeki yıllarda bu alanda kendimi geliştirebilirim."

Guardiola övgüsü

Guardiola, Grealish'e ödenen rekor bonservis bedeline rağmen sezon içinde başvurduğu rotasyondan taviz vermedi ve Grealish'i zaman zaman kenarda tuttu.

Buna karşın Grealish, Guardiola'dan övgü dolu sözlerle bahsediyor.

"O inanılmaz biri, inanılmaz bir teknik adam. Futbolu çok seviyor. Tesislere adım attığı anda her şey futboldan ibaret. Sadece bir sonraki maç konuşuluyor."

"Onu ne kadar övsem az. Takıma çok şey katan, muhteşem bir teknik direktör. Bu sezon zaman zaman söylediğim gibi, hazırladığı taktiklerle bazı maçları tek başına kazandırıyor."

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