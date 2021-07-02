Jack Grealish, Gareth Southgate ile sorun yaşamadığını belirtirken aksine çok iyi bir ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Aston Villa forması giyen Grealish, Southgate’in harika bir lider olduğunu belirtirken teknik direktörüyle çok iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizdi.

İngiltere’nin Almanya’yı 2-0 mağlup ettiği son 16 turu karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Grealish, yaptığı asistle İngilizlerin galibiyetinde kritik rol oynamıştı.

İngiltere’nin Ukrayna ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasına hazırlanan Grealish, bu karşılaşmayı ve Southgate’in başarısını değerlendirdi.

Neler söylendi?

İngiltere’nin Euro 2020’de şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmada da süre alan Grealish, bunların yalnızca birinde sahaya ilk 11’de çıkmıştı. Bundan dolayı Southgate’in benimsediği katı oyun anlayışında Grealish’e yer bulamadığı iddia edilmişti.

Ancak 25 yaşındaki yıldız, bu söylentilere kulak asmazken, Southgate’in takımı hazırlama konusunda çok başarılı bir iş çıkardığına vurgu yaptı.

“Bazen Southgate ile aramızın bozuk olduğuna dair şeyler duyuyorum ancak onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Southgate, tüm oyuncularıyla çok iyi anlaşıyor. Harika bir lider, insan yönetimi konusunda çok başarılı.”

“Harry Kane’in yanında oynayabilecek, Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen altı tane üst düzey oyuncumuz var. Ben, Jadon [Sancho], Marcus [Rashford], Raheem [Sterling], Phil Foden ve Bukayo [Saka]. Kendimi beğenmiş bir tavır takınmak istemiyorum ancak gerçekten çok kuvvetli bir hücum hattımız var.”

“Tabii ki altımızı birden oynatması mümkün değil ancak Southgate, her birimizi takıma ait hissettirmeyi başarıyor. Her gün bizlerle konuşuyor.”

Grealish, baskıyla başa çıkma konusunda neler düşünüyor?

Grealish, İngiltere ile büyük bir turnuvada boy göstermenin üzerinde baskı oluşturmadığını düşünüyor.

“Hayatım boyunca futbol oynadım. Eğer büyük bir maçta ve daha fazla insanın seyrettiği bir maçta sahaya çıkıyorsam da aynı şekilde oynuyorum, benim için bir şey değişmiyor.”

“Bir U-18 maçında veya Villa ile oynadığımız herhangi bir maçta nasıl oynuyorsam burada da öyle oynuyorum.”

İngiltere, yarı finalde kimlerle eşleşebilir?

İngiltere, Ukrayna’yı mağlup ettiği takdirde Danimarka - Çekya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İngilizler, grup aşamasında da karşılaştıkları Çekya’yı 1-0 mağlup etmişlerdi.

İngilizler, son dört takım arasına girmeyi başardıkları takdirde ise Wembley’e geri dönecekler ve finale çıkmaları durumunda da İtalya, Belçika, İspanya veya İsviçre’den biriyle karşılaşacaklar.

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