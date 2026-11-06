İngiliz kanat oyuncusu Jack Grealish, disiplin kararı nedeniyle takımın son üç maçında yer almamasının ardından kulübü Everton'ın antrenmanlarına döndü. Böylece önümüzdeki milli ara sonrası ilk 11'deki yerini yeniden kazanma ihtimali doğdu.

31 yaşındaki oyuncu, geçen hafta kulübün iç yönetmeliğini ihlal etmesi üzerine İskoç teknik direktör David Moyes'in planları dışında bırakılmıştı. İngiltere Milli Takımı yıldızı, geçtiğimiz 17 Ekim'de Chelsea karşısında alınan mağlubiyetten bu yana Everton formasıyla sahaya çıkmamıştı. Bir antrenmana katılmaması son iki Newcastle maçından uzak kalmasına neden olmuştu.

Grealish bu akşam, cuma günü oynanacak Coventry karşılaşmasında yer almayacak. Ancak antrenmanlara dönmesi, İngiliz gazetesi "The Sun"ın aktardığına göre, 23 Kasım'da oynanması planlanan Brentford maçında forma giymesi için ona güçlü bir fırsat sunuyor.

David Moyes, Coventry maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında oyuncunun takımla birlikte yapılan antrenmanlara yakında döneceğini doğrulayarak şunları söyledi: "Hayır, Jack şu anda forma giymeye hazır değil. Ayrıntılı planı açıklamayacağım, ancak çok yakında Jack ile yeniden çalışmaya başlayacağız."

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İngiliz gazetesi, disiplin cezasından önceki gece eğlencelerinin perde arkasını da ortaya çıkarmıştı. Haftalık 300 bin sterlin kazanan oyuncu, 19 Ekim'de Londra'da düzenlenen "Pride of Britain" ödül törenine katıldıktan sonra, sabahın ilk saatlerine kadar Victoria bölgesindeki bir karaoke salonuna gitti.

İngiliz yıldız, ertesi gün Wilmslow kasabasındaki bir otelde, Everton'daki takım arkadaşları Jordan Pickford ve Tyler Dibling'in yanı sıra eski Manchester City takım arkadaşı Kyle Walker ile birlikte görüntülendi.

Moyes, Grealish'in ihlaline ilişkin ayrıntılara girmeyi reddederek, cezanın kulübün bir iç kararı olarak geldiğini vurguladı.

Grealish'in bu sezon Everton ile 6 maça çıktığını ve hiç gol atamadığını hatırlatalım. Oyuncu, geçen sezon ilk kiralık döneminde dikkat çeken bir performans sergilemiş, ancak bu dönem ayağındaki ciddi bir sakatlık nedeniyle sona ermişti.