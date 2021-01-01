Graziano Pelle Avrupa'ya geri döndü | Yeni durak Parma

Futbol hayatını uzun zamandır Çin'de sürdüren Graziano Pelle, Parma ile anlaştı.

İtalya futbolunun tecrübeli golcüsü Graziano Pelle, Parma'ya transfer oldu.

Uzun zamandır Çin'in Shandong Luneng takımında top koşturan Pelle, Parma'ya geri döndü.

2011-12 sezonunun ikinci yarısında da İtalyan ekibinde top koşturan golcü oyuncu, o sezon 13 resmi maçta iki gole imza atmıştı.

Pelle, daha önce Lecce, AZ Alkmaar, Sampdoria, Feyenoord ve Southampton takımlarında forma giydi.

35 yaşındaki oyuncu İtalya Milli Takımı'nda da 20 maça çıktı.

Bu sezon Serie A'da kötü bir performans sergileyen Parma, oynadığı 20 maçta 13 puan topladı ve küme düşme hattına geriledi. Parma, oynadığı son 11 maçını kazanamadı ve son altı maçının beşini gol atamadan tamamladı. Sarı-lacivertli takım, ligin en az gol atan takımı olarak dikkat çekiyor.