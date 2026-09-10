Graziani’den eleştiri: “Milan’ın Goncalo Ramos’u alıp sonra rakamlardan onun herkesten çok koşan oyuncu olduğunu öğrenmesinin hiçbir anlamı yok: Bu, saçma bir şey.”

Ciccio Graziani, eski golcü ve şu anda yorumculuk yapan isim, pazar akşamı oynanan RadioSportiva'da Juventus-Milan maçı hakkında şöyle konuştu: "Milan'ın performansını beğenmedim, Juventus'unkini ise hiç beğenmedim: kendi sahasında oynuyordu ve daha fazlasını deneyebilirdi ama onun yerine sönük bir maç oldu. Tek iki heyecan iki goldü; sonra 95 dakika boyunca kaleye çok az şut atıldı, belki iki takım da üçer kez denedi. Milan'ın Goncalo Ramos'u alıp sonra rakamlardan en çok koşan oyuncunun o olduğunu görmesi anlamsız; bu absürt bir şey. Ramos, Saelemaekers ve Rabiot'ya destek vermek zorunda kalıyor ama kalede neredeyse hiç tehlike yok. Milan bu maçı kazansaydı, bu tam bir skandal olurdu. Sonra bu genç çocuk, Cisse, oyuna girdi ve hemen fark yarattı. Gençlere yatırım yapmak belli ki karşılığını veriyor ve Amorim'in de bunu bilmesi gerekiyor. Bir şeyleri riske atmak istiyorsan mesela ben Goncalo Ramos'un yanında forvette Camarda'yı denerdim. Ama bizde gençlere güvenilmiyor. Şimdi bu yabancı teknik adama, futbola dair fikirlerini oturtması için biraz zaman verelim, tabii bunu başarabilirse. Ama Amorim şunu çoktan anladı: İtalya'da önemli olan kaybetmemektir. Kaybetmezsen her zaman bir şekilde kurtarırsın, sadece üstü kapalı eleştiriler gelir; asıl sorun kaybettiğinde ortaya çıkar. O zaman da bir teknik direktör, 'Kazanamıyorum ama en azından kaybetmek istemiyorum' der. Gerçekten de Milan'ın, birkaç sakatın dışında, o kadroyla biraz daha fazlasını yapabileceği düşünülemez mi? Bence düşünülebilir. Ama bunun yerine kazanmak için değil, kaybetmemek için oynayan iki takım izledik ve bu farklı bir şey. Ne yazık ki İtalya'da bu fazlasıyla sık yaşanıyor".