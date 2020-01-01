Gravina: Sezonu iptal etmek İtalyan futbolunun ölüm ilanı olur

Hollanda ve Fransa'da futbol sezonlarının iptalinin ardından gözler İtalya'ya çevrildi. Federasyon başkanı Gabriele Gravina'nın bu konudaki tavrı net.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 'da sezonun iptal edilmesi yönünde bir kararı asla vermeyeceğini beyan etti.

Koronavirüs nedeniyle mart ayının başından bu yana hayatın durduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, takımların 18 Mayıs'ta antrenmanlara kademeli olarak başlayabilmesine yeşil ışık yakmasının ardından ligin devamı için umutlar yükseldi fakat 2019-20 sezonunun geleceği, ve 'da alınan iptal kararlarıyla birlikte şüpheye düştü.

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Gravina, umutsuzluğa rağmen, İtalya Futbol Federasyonu başkanlığını yürüttüğü sürece Serie A'nın iptali yönünde bir karar almayacağını söyledi.

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66 yaşındaki futbol adamı, "Ben başkan olduğum sürece asla sezonun iptali yönünde bir karar vermeyeceğim çünkü bu İtalyan futbolunun ölüm fermanını imzalamak olur. Ben herkesin çıkarlarını korumaya çalışıyorum. Komple bir kapatmaya gidersek futbolun kaybı 700-800 milyon euro'yu bulacak. Seyircisiz maçlarda kaybımız 300 milyon euro olacak. Taraftarla başlarsak ise kaybımız 100-150 milyon euro olacak, tabii bu seçenek pek mümkün görünmüyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı sözleşme yükümlülüklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Serie A'da 26 hafta geride kalırken , en yakın takipçisi 'nun bir puan önünde lider durumda yer alıyor.