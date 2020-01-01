Gravina, İtalya'da liglerin başlaması konusunda kararlı

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, ligler bir an önce başlamazsa futbolun onarılamaz bir yara alacağını söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, futbolun İtalya için ekonomik bakımdan önemli ağırlığı olan istihdam sağlayan bir sektör olduğunu, bu gerekçelerle de ligin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Gravina, "Ripartelitalia" isimli internet sitesinde yer alan makalesinde, futbolun İtalya’da en çok rağbet gören spor olduğunu ve bunun ekonomik göstergelere de yansıdığını ifade ederek, bu nedenle de federasyonun bu konuyu kararlılıkla ele aldığını kaydetti.

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Ligler bir an önce başlamazsa futbolun onarılamaz bir yara alacağını ve 500 milyon avroluk bir kayıp yaşayacaklarını dile getiren Gravina, futbolun yeniden başlamasının, istihdam sağlanan 100 bin kişinin işini, 1,4 milyon kulüp üyesinin hakkını ve 4,7 milyar avroluk ciroyu korumak olduğunu ifade etti.

Daha fazla takım

Futbolun yeniden başlaması için hükümetle yakın şekilde çalıştıklarını belirten Gravina, "İtalyan futbolunun ne ürettiğini analiz etmek, neden FIGC’in ısrarla liglerin yeniden başlatılmasını istediğini anlamak, zor değil. Bu bizim DNA’mızda ve adımızda var. Bizim için yeniden başlamak, oyunu oynamaya geri dönmektir." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle futbol müsabakalarının 9 Mart’ta durduğu İtalya'da yarın hükümet, federasyon, lig yöneticileri ve uzmanlarla liglerin başlayacağı tarihin belirlenmesine yönelik bir toplantı yapılması bekleniyor.