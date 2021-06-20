Granit Xhaka'dan Türkiye değerlendirmesi: Turnuvalarda tecrübe önemli

İsviçre Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Granit Xhaka, A Milli Takım ile ilgili konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3-1 mağlup eden İsviçre en iyi üçüncü olarak yoluna devam etme konusunda büyük bir avantaja sahip.

İsviçre'nin en iyi oyuncularından biri de Granit Xhaka. Yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Granit Xhaka neler söyledi?

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız isim Türkiye Milli Takımı hakkında da görüşlerini paylaştı.

"Türkiye, çok kaliteli futbolculardan oluşan iyi bir takım. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan birçok oyuncuları var ama turnuvalarda tecrübe önemlidir.

"Türk Milli Takımı'nın önünde iyi bir gelecek var."

Granit Xhaka geçen sezon ne yaptı?

Arsenal forması giyen İsviçreli oyuncu bu sezon Premier Lig'de 31 karşılaşmada görev alırken bir gol ve iki asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı.