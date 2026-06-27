Granit Xhaka sürpriz bir hamle yaparak Premier League’in önde gelen kulüplerinden birine transfer konusunda anlaşmaya vardı

Granit Xhaka, Chelsea’ye transfer olmak üzere. Gazeteci Luca Cerchione, Cumartesi günü erken saatlerde Londralı kulübün oyuncuya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu bildirmişti. Sky Deutschland’dan Florian Plettenberg’e göre, Sunderland’ın 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Chelsea ile şimdiden kişisel bir anlaşmaya vardı.

Plettenberg, Cumartesi akşamı X'te “Özel haber: Granit Xhaka ve Chelsea, transfer konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı” diye yazdı. “Kişisel şartlar konusunda tam bir mutabakat sağlandı.”

“Chelsea, Sunderland ile de temasa geçti. Xabi Alonso, Xhaka’yı kadroya katmak için elinden geleni yapıyor.” Alonso ve Xhaka, 2023’ten 2025’e kadar birlikte çalıştıkları Bayer Leverkusen’den tanışıyorlar.

Xhaka, FC Basel’in altyapısından yetişti ve daha sonra Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Leverkusen ve şu anda Sunderland formalarını giydi. Sunderland, onu bir yıl önce Leverkusen’den on beş milyon avroya transfer etmişti.

Geçen sezon Premier League’de yedinci sırada bitiren Sunderland formasıyla İsviçreli oyuncu 36 resmi maça çıktı. Bu maçlarda bir gol attı ve altı asist yaptı.

Xhaka’nın Sunderland ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt, oyuncunun piyasa değerini şu anda sekiz milyon euro olarak tahmin ediyor.

Şu ana kadar 149 milli maçta forma giyen sol ayaklı oyuncu, şu anda İsviçre milli takımının kaptanı olarak Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Grup aşamasında tek bir dakika bile kaçırmadı. İsviçre, B Grubu’nu birinci olarak tamamladı ve bir sonraki turda üçüncü sırada yer alan bir ülkeyle karşılaşacak.