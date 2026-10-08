Granit Xhaka, sahte korona sertifikası kullanmaktan Savcılık tarafından cezalandırıldı

Granit Xhaka, Luzern Savcılığı tarafından sahte korona sertifikası kullanmaktan hüküm giydiğini perşembe günü bizzat açıkladı. İsviçre Milli Takımı kaptanına ertelenmiş para cezası verildi.

Geçen ay, Xhaka'nın ve Breel Embolo'nun sahte aşı belgesi kullandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ikili, İsviçre Milli Takımı'nın geçen milli maç dönemindeki kadrosundan çıkarıldı.

Xhaka, "aşıya karşı derin bir güvensizlik duyduğunu" ve "korkular ve belirsizliklerle" karşı karşıya kaldığını anlattı.

Xhaka, elli gün için günlük 3.000 frank (3.217 euro) tutarında ertelenmiş bir ceza aldı. Bu da iki yıllık denetim süresiyle birlikte toplam 150.000 frank, yaklaşık 160.000 euro anlamına geliyor.

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Xhaka, perşembe günü Instagram'da, "Birkaç hafta önce burada kendi görüşümü dile getirdim ve kararımın sorumluluğunu aldığımı söyledim" diye yazdı. "Bunun arkasındayım."

"Savcılığa kapsamlı bir ifade verdikten sonra, savcı artık bir karar verdi."

"Sahte bir belge edinmekten gıyabımda hüküm giydim ve iki yıllık denetim süresiyle birlikte, günlük 3.000 İsviçre frangı üzerinden 50 günlük ertelenmiş para cezası aldım."

"Bu, bu süre içinde başka ihlaller işlemediğim sürece cezanın infaz edilmeyeceği anlamına geliyor. Yargılama giderlerini zaten ödedim."

"Kararı kabul ediyorum ve sorumluluğu üstleniyorum. Son haftalarda gelen çok sayıdaki destek mesajı için teşekkür ederim. Bunlar benim için çok şey ifade ediyor" dedi Sunderland'ın 34 yaşındaki orta saha oyuncusu.



