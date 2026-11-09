İsviçre'nin Granit Xhaka'yı yılın son milli maç arasında yeniden kadroya alma umutları, Sunderland'ın orta saha oyuncusunun yaşadığı yeni sakatlıkla suya düştü. Tecrübeli kaptanın tartışmalı bir süre takımdan uzak kaldıktan sonra geri dönmesi bekleniyordu. Ancak kulübünde oynarken yaşadığı baldır sakatlığı, Murat Yakin'i en deneyimli liderinden yoksun bıraktı.

Reklam

Sunderland kaptanına sakatlık şoku

Xhaka’nın İsviçre millî takımına beklenen dönüşü, orta saha oyuncusunun Sunderland’ın Chelsea ile oynadığı son maçta baldırından sakatlanmasıyla ertelendi. Eski Arsenal oyuncusu, sakatlığın boyutunu belirlemek için pazartesi sabahı MR taramasından geçiyordu ancak ilk bulgular, yaklaşan maçlarda forma giyemeyeceğine işaret ediyor. Bu aksilik, önceki yokluğuna gölge düşüren sahte Covid-19 sertifikası skandalının ardından sahalara dönüşünü engellediği için özellikle can sıkıcı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, on yılı aşkın süredir İsviçre futbolunun kilit isimlerinden biri. Yokluğu, Slovenya ve İskoçya maçlarında orta sahada önemli bir boşluk bırakacak. Mucizevi bir iyileşme ihtimali umulsa da İsviçre sağlık ekibi ve Yakin, kaptanlarının forma giyemeyeceğini kabullenmiş görünüyor. Baldır sakatlığı nedeniyle 2026 sonbahar döneminin son Uluslar Ligi maçlarını kaçıracak.

Muheim da sakatlık listesinde

Bir süre sahalardan uzak kalacak tek isim Xhaka değil. Hamburg savunmacısı Miro Muheim’ın da millî takım kampına katılamayacağı kesinleşti. Kısa süre önce Borussia Monchengladbach’a karşı 30 metreden attığı muhteşem golle dikkat çeken Muheim, kulübündeki başarılı performansına rağmen kas sorunları nedeniyle millî takıma katılamayacak. Muheim, son golünün ardından Blick’in aktardığı açıklamasında, “İyi şut çektiğimi biliyorum. Ama hepsinin kaleye girmesi pek normal değil,” dedi.

Sol bekin yokluğu, Yakin’i başka seçeneklere yöneltti. Young Boys savunmacısı Isaac Schmidt, son anda kadroya çağrıldı. Muheim, bu sezon 2. Bundesliga’nın hücuma en etkili katkı veren beklerinden biri olarak öne çıktı. Bu sakatlık ise millî takımda düzenli olarak ilk 11’de oynama iddiasını güçlendirme fırsatını kaçırması anlamına geliyor.

Reklam Reklam

Manzambi ve Vargas’tan farklı haberler

Manchester United’a karşı oynanan maçta sert bir müdahaleye maruz kalan Aston Villa yıldızı Johan Manzambi konusunda herkes rahat bir nefes aldı. Krampon tabanıyla yapılan müdahalenin ardından oyundan çıkarılmasına rağmen İsviçre Futbol Federasyonu, en kötü senaryonun yaşanmadığını doğruladı. Manzambi’nin planlandığı gibi St. Gallen’de kadroya katılması bekleniyor. Bu da Yakin’in hücum seçenekleri için önemli bir takviye olacak.

Gelecek maçlar SVN UEFA Nations League B 14:45 SUI

Sevilla kanat oyuncusu Ruben Vargas’ın durumu ise biraz daha karmaşık. Mide ve bağırsak sorunları yaşayan hücum oyuncusu, pazartesi sabahı İsviçre’ye seyahat edemedi. Federasyon, iyileşir iyileşmez takıma katılacağını açıkladı. Vargas’ın millî aranın ilk maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor ancak sağlık ekibi, hafta ilerledikçe süre alabileceği konusunda iyimser.

İsviçre kampında yeni yüzler

Birçok deneyimli oyuncunun yokluğunda Yakin, bazı yeni yeteneklere şans vermek için bu fırsatı değerlendirdi. Silas Huber ve Samuel Ballet’nin yanı sıra bir başka yeni isim daha A takım ortamına katıldı. Şu anda Belçika’nın en üst ligindeki OH Leuven’de oynayan İsviçre 21 Yaş Altı Milli Takımı kaptanı Roggerio Nyakossi, stoper seçeneklerini artırmak için ilk kez A millî takıma çağrıldı.