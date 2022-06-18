Granit Xhaka'nın gördüğü sarı kart bahis skandalı şüphesiyle araştırılıyor
Granit Xhaka, Aralık ayında Arsenal ile Leeds United arasında oynanan maçın son bölümünde zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kartla cezalandırılmıştı.
Daily Mail'in haberine göre; İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili altı aydır sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı ve dosyayı görevi İngiltere'deki organize suçlarla mücadele etmek olan Ulusal Suç Dairesi'ne gönderdi.
Şüpheli bahis hareketleri nedeniyle açılan soruşturmada Xhaka'ya veya takım arkadaşlarına herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
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52 bin sterlinlik bahis şüphe çekti
Hakem Andre Mariner, Arsenal'ın 4-1 kazandığı maçın 86. dakikasında İsviçreli oyuncuya zaman geçirdiği için sarı kart göstermişti.
Xhaka'nın maçın 10 dakikası içinde sarı kart göreceğine 52 bin sterlin bahis oynanması kuşkuların kaynağını oluşturuyor.
Söz konusu bahisi yapan kullanıcıya yaklaşık 250 bin sterlin ödendiğini belirten bahis firması Futbol Federasyonu'nu alarma geçirdi.
Xhaka'nın sarı kart gördüğü pozisyon nasıl gerçekleşti?
Arsenal'ın kendi yarı sahasında kazandığı bir serbest vuruşun ardından topun başına geçen Xhaka 20 saniye boyunca vuruşu kullanmadı.
Londra ekibi maçı farklı önde götürmesine karşın hakem Mariner düdüğünü çalarak Xhaka'ya sarı kart çıkardı.
Sert faulleri ve agresif tavırlarıyla ünlenen Xhaka geçen sezon boyunca 10 sarı, iki kırmızı kart gördü.
Lincoln City forması giyen Bradley Wood 2019'de FA Cup çeyrek finalinde kasten iki sarı kart gördüğü tespit edilince bahis şikesinden ceza almıştı.
Wood'un oyundan atılma konusundaki planı yedi arkadaşıyla birlikte yaptığı ve iki ayrı bahisten toplam 10 bin sterlin kazanıldığı ortaya çıkarılmıştı.Daha fazla okuma