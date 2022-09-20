"Bizim Granit Xhaka'mız var": Arsenal yıldızı, taraftarıyla ilişkisini nasıl düzeltti?

İsviçreli orta saha, Ekim 2019'da Arsenal taraftarına 's*ktir git' demişti şimdi Arteta sayesinde adına şarkılar söyleniyor

Çeviri | Doğa Başak Öztürk @dogaslj

Şu anda Arsenal'de işlerin ne kadar iyi gittiğine dair bir gösterge varsa, bu gösterge büyük ölçüde Pazar günü Brentford'da alınan 3-0'lık galibiyetin sonunda geldi.

Oyuncular yedi Premier Lig maçında altıncı galibiyetlerini kutlamak için, deplasmana gelen taraftarlarına doğru yürüdüler. Ve işte tam da o sırada, "Bizim Granit Xhaka'mız var, Granit Xhaka'mız var, Granit Xhaka'mız var" diye sesler yükseldi.

Mikel Arteta'nın takımı, Arsenal taraftarının önünde durup el sallayarak, alkışlayarak destek için minnettarlıklarını gösterdi. Deplasmandaki neşeli sonun kapanış şarkısı buydu.

Xhaka için gerçekten çok büyük bir andı.

Xhaka, Arsenal'in Twitter hesabından gönderdiği duygusal mesajında, "Benim için çok, çok özel bir gün. Olanları duymak, benim için şarkı söylemeniz... Teşekkürler." dedi.

Çoğu oyuncu için taraftarların ona şarkılar söylemesi yeni bir şey değildir. Gerçekten de şu anda onların beğenisini alıyor olması, bu sezonda ortaya koyduğu performansın kalitesi hakkında çok şey söylüyor.

Bu sezon, Arsenal'de geçen altı olaylı yıldan sonra, Xhaka'nın normalden çok daha gelişmiş bir orta saha rolünde oynamak istediğini gören Arteta'nın getirdiği sistem değişikliğiyle, Xhaka için sonunda rahat geçecek sezondu.

Xhaka, Brentford'a karşı sahanın her iki ucunda da muhteşemdi. Thomas Partey ile birlikte arka dördün önünde neredeyse aşılmaz bir bariyer oluşturdu.

Xhaka'nın Gabriel Jesus'un golüne yaptığı asist, Brezilyalı forvetin eve dönmesi için mükemmel bir toptu ve bu sezon Premier Lig'deki üçüncü asisti oldu.

Maçtan sonra Jesus, "Her zaman beni bulmaya çalışıyor. Harika bir top, harika bir orta oldu. Onunla oynamaktan çok mutluyum. Hem zeki hem de kaliteli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Xhaka'nın bu sezon istatistikleri, takım içinde sahip olduğu yeni özgürlükten ne kadar keyif aldığını gösteriyor. Sadece yedi maçta, bir gol ve üç asisti var. 14 gol şansı yarattı ve ceza sahasına 25 dokunuş yaptı.

Ancak Granit Xhaka, Arsenal taraftarıyla ilişkisi açısından sıradan bir oyuncu değil.

Xhaka, sadece zaten iyi olduğu yerde ilerlemekle kalmıyor, defansif anlamda çok güçlü. Arsenal kadrosunda hiç kimse Xhaka'dan daha fazla topa müdahalede bulunmadı ve yedi maçta 33 kez topa sahip oldu, sadece 2 oyuncu ondan daha fazla top sahipliği yakaladı.

Ayrıca Xhaka'nın Arsenal kariyeri boyunca başına bela olmuş olan ani konstantrasyon düşüşlerine dair şu an herhangi bir belirti yok.

Peki Arteta, bu yeni performans seviyesini neye bağlıyor?

Arsenal menajeri Pazar günü Brentford'da alınan galibiyetin ardından bu soruya "Tutarlılığı" şeklinde yanıt verdi.

"Her gün nasıl olduğu, ister milli takımda olsun ister burada olsun, kariyerindeki zorlu anlardan neler öğrendiği, zaman içinde alçakgönüllü kalma, ileriye bakma ve daha iyi olmaya çalışma konusundaki istekliliği...İşte bunları yaptığınızda, iyi şeyler olur."

Arteta, Xhaka'nın taraftarla ilişkisi hakkında ise şu şekilde konuştu: "Sanırım artık saygının ve sevginin iki yönlü olduğunu hissediyor. Taraftarın ona nasıl şarkı söylediğini görüyorsunuz. Onu duygulandırıyor."

"Daha fazlasını vermeye çalışmasını sağlıyor ve onun adına gerçekten memnunum çünkü bence o bunu tamamen hak ediyor."

Arteta olmasaydı, Xhaka Arsenal'den uzun zaman önce ayrılmış olurdu.

Granit Xhaka, Ekim 2019’da Crystal Palace maçında Arsenal taraftarıyla yaşadığı gergin tartışmadan sonra bavulunu hazırladığını açıkça kabul etmişti. Xhaka, o sırada kaptandı, kol bandını çıkarmıştı ve sahadan çıkarken taraftara öfkeyle “s*ktir git” demişti. Buradan geri dönüş yok gibi duruyordu, Ancak Arteta onu ikna etti.

Bu olay neredeyse üç sene öncesiydi ve taraftarı affetmek kolay değildi ancak Xhaka, meydan okumadan çekilecek bir oyuncu değil.

Geçen sezon iki kırmızı kart da dahil olmak üzere yol boyunca tümseklerle karşılaştı, ancak orta saha oyuncusu şu anda Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar saygı görüyor.

Xhaka’nın kaptanın kol bandını taktığı ve taraftarın sevgisini aldığı Pazar günkü maçta yaşanmış bazı sahneleri, kısa bir süre önce hayal edemezdik.

Ancak Xhaka’nın İngiltere’deki zamanı bize bir şey öğrettiyse, o da onu asla ama asla silemeyeceğinizdir.

GOAL Türkiye, Xhaka’nın Arsenal’deki zorlu zamanlarını ve taraftarla yaşanan tartışmasını konu alan The Players Tribune mektubunu, Türkçe’ye çevirmişti.

"Granit Xhaka: “Kalbim bana Arsenal’den böyle ayrılmamamı söylüyordu”