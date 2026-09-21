Granit Xhaka, İsviçre’de ceza davasıyla karşı karşıya ve derhal milli takımdan ayrılıyor

Granit Xhaka, önümüzdeki dönemde İsviçre adına forma giymeyecek. Sunderlandlı orta saha oyuncusu bunu Alman haber ajansı DPA’ya söyledi. Xhaka, COVID-19 aşı sertifikasını sahtecilikle düzenlediği gerekçesiyle İsviçre’de yargılanıyor.

İsviçre basınından Blick, Xhaka’nın başının belada olduğu haberini cumartesi günü duyurmuştu. Haberde, Xhaka’nın Luzern’de bir doktordan, COVID-19’a karşı aşılanmış olduğunu gösteren sahte bir sertifika aldığı, oysa aşılı olmadığı ortaya kondu.

Söz konusu doktor bu ayın başlarında deşifre edildi ve yasa dışı sertifika ticaretine yönelik soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Xhaka’nın adı da ortaya çıktı.

Orta saha oyuncusu durumu kabul ettiğini ve İsviçre makamlarının yürüttüğü soruşturmada tamamen iş birliği yaptığını söyledi. “Bu benim hatamdı. O dönemde büyük bir güvensizlik taşıyordum. Bundan çok pişmanım” dedi.

Xhaka, ekim ayının başında İsviçre’de ifade verecek ve bu nedenle ülkesinin oynayacağı önümüzdeki dört Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıktı. Kendisine çok yüksek bir para cezası verilmesi, hatta ertelenmiş hapis cezası alması ihtimali de bulunuyor.

İsviçre, bu milli maç döneminde sırasıyla Kuzey Makedonya, İskoçya, Slovenya ve ardından yeniden Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

33 yaşındaki Xhaka, İsviçre Milli Takımı formasını 152 kez giydi ve aynı zamanda takımın kaptanı. Şu anda Sunderland’da forma giyiyor, ancak kariyerinin büyük bölümünde Arsenal ile sözleşmeliydi.