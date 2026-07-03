Granit Xhaka (33), Dünya Kupası sırasında kulüp düzeyindeki geleceği hakkında dikkat çekici bir karar aldı

Chelsea, Granit Xhaka’yı transfer konusunda ikna edemedi. Birçok İngiliz medya kuruluşunun haberine göre, İsviçre milli takımının kaptanı, kulübü Sunderland’a sadık kalmaya karar verdi.

Haziran ayında, The Athletic gibi yayınlar, Chelsea'nin Xhaka ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini ve kulübün, Xhaka'ya Sunderland'daki mevcut maaşının kat kat fazlasını ödeyebileceğini duyurmuştu.

Ayrıca Xhaka’ya, gelecek sezondan itibaren Chelsea’nin teknik direktörlüğünü üstlenecek olan Xabi Alonso ile yeniden birlikte çalışma fırsatı da sunulmuştu.

Alonso ve Xhaka, Bayer Leverkusen’de son derece başarılı bir işbirliği sergilemişti. Xhaka, Alonso’nun yönetimindeki takımda kaptanlık görevini üstlenmiş ve bu takım, yenilgisiz bir şekilde ulusal çifte kupayı kazanmış ve Avrupa Ligi finaline yükselmişti.

Ayrıca, Eylül ayında 34 yaşına girecek olan sol ayaklı oyuncu için bu, büyük bir transfer gerçekleştirebileceği belki de son şans gibi görünüyordu.

Tüm bunlara rağmen Xhaka, Sunderland ile 2028 ortasına kadar süren sözleşmesine sadık kalmaya karar verdi. The Black Cats’teki ilk sezonunda Xhaka, hemen kaptan ve taraftarların gözdesi haline geldi.

Xhaka bir süreliğine transfer teklifleriyle cezbedilse de, önümüzdeki sezon takımına liderlik etmeye karar verdi. The Athletic’in haberine göre, Sunderland’ın kaptanı olarak sahip olduğu sorumluluk duygusu ve taraftarlarla kurduğu bağ, bu kararında büyük rol oynadı.

Sunderland, başından beri Xhaka’nın satılık olmadığını belirtmişti; ancak oyuncu transfer isteğini ısrarla sürdürseydi, kulüp sonunda bu kararından vazgeçebilirdi. Xhaka, şimdi net bir açıklama yaparak transfer söylentilerini bizzat ortadan kaldırdı.

Xhaka şu anda, İsviçre için şimdilik gayet iyi giden Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Xhaka’nın her maçta 90 dakika sahada kalmasıyla İsviçre, üç grup maçından ikisini kazandı. Son 32 turunda ise İsviçre, Cezayir’i 2-0’lık skorla rahatlıkla mağlup etti.