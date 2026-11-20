Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkmadan önce beklenmedik bir rakip hakkında konuştu: Grand Theft Auto VI. Forvet Fabio Silva'nın popüler video oyununu çoktan indirdiğini öğrenen deneyimli teknik adam, uykusuz kalan oyuncularına esprili bir uyarıda bulundu.

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Kovac'tan oyunla ilgili beklenmedik açıklama

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın, takımının Bundesliga'ya dönüşü öncesinde değinmesi gereken sıra dışı bir konu vardı: Grand Theft Auto VI'nın çıkışı. Perşembe günkü basın toplantısında, merakla beklenen video oyununun soyunma odasındaki sohbetlere hâkim olup olmadığı sorulan Hırvat teknik adam esprili bir yanıt verdi.

Dortmund cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanına hazırlık yaparken Kovac, kadrosundaki birkaç oyuncunun yeni oyuna muhtemelen kendini kaptırdığını kabul etti. Oyuncularının açık dünya oyununu keşfetmek için gecenin geç saatlerine kadar ayakta kalmamasını umduğunu söyleyerek şaka yaptı.

PlayStation konusunda kafa karışıklığı ve oyunculara uyarı

Kovac, bir PlayStation 5'i olup olmadığı sorulduğunda oyunlar hakkındaki bilgisinin sınırlı olduğunu hemen ortaya koydu ve ardından gece geç saatlere kadar oynamanın uyku düzenlerini bozmaması için oyuncularını uyardı. Bir muhabir, forvet Fabio Silva'nın oyunu çoktan indirdiğini söyleyince Kovac, soyunma odasındaki durumu kabullendi.

Kovac, konsol hakkında, "Bende yok. Artık bunlardan uzak kaldığım bir yaştayım. Bir süre önce bu oyunun çıkacağını duyduğumu ya da okuduğumu sanıyorum. Umarım oyuncularım gecenin geç saatlerine kadar oynamamıştır. Bugünlerde böyle bir şey nasıl yapılıyor? Uygulamayla mı, yoksa bir donanım mı gerekiyor?" dedi.

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Şöyle devam etti: "Peki, o zaman oynadıklarını varsayacağım. Umarım geceyle gündüzü ayırt edemeyecek kadar çok oynamazlar. Bu sorun yaratabilir."

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Soyunma odasında doğum günleri daha önemli

Rockstar Games'in ana Grand Theft Auto serisindeki sekizinci oyununa yönelik heyecanı kabul eden Kovac, perşembe günü takımının kutlama yapmak için çok daha iyi nedenleri olduğunu vurguladı. Dortmund kafilesindeki iki doğum gününe dikkat çekerek odağı yeniden takım içindeki birlikteliğe çevirdi.

Kovac, "Ama bugün sadece bu oyun çıktığı için değil, aramızda Costa [Konstantinos Karetsas] ve Joey [Veerman] olmak üzere iki kişinin doğum günü olduğu için de harika bir gün. Bu, oyundan çok daha önemli. Yine de birkaç kişinin oyunla yoğun biçimde ilgilendiğini duydum," diye konuştu.

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Odak yeniden Bundesliga şampiyonluk yarışında

Gülüşmeler sona erince Kovac, dikkatleri Dortmund'un kış arasına kadar uzanan yoğun fikstürüne çevirdi. Ligde dokuz maçtır yenilmeyen ve lider Bayern Münih'le aynı puanda bulunan BVB'yi 29 günde sekiz maç bekliyor.

Dortmund'un cumartesi öğleden sonra son sıradaki Gladbach karşısında sahaya çıkarken tüm oyuncularının zinde ve dinlenmiş olmasına ihtiyacı var. Kovac, takımının zirvedeki baskısını sürdürmek istiyorsa sahada tutuk bir görüntü sergileme lüksünün olmadığını biliyor.