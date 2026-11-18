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Niko Springer, Grand Slam of Darts'ta sürpriz yaparak turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen ikinci Alman oyuncu oldu.

Mainzlı 26 yaşındaki oyuncu, son 16 turunda eski dünya şampiyonu İngiliz Rob Cross'u 10:8 mağlup etti. Sıradaki rakibi, İngiliz Ryan Searle'ü 10:7 yenen ve turnuvayı üç kez kazanan Galli Gerwyn Price olacak. Springer, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek final oynayacak.

Dengeli geçen başlangıcın ardından Springer üst üste beş leg kazandı. Skor 9:5'e geldiğinde maç bitmiş gibi görünüyordu. Ancak dünya sıralamasında 24. sıraya gerileyen Cross, "Meenzer Bub"un da sinirlerine hâkim olmakta zorlanmasıyla geri döndü. Springer ilk maç dartını kaçırdı, ikincisinde ise hedefi buldu.

Martin Schindler ve Gabriel Clemens'i neler bekliyor?

Avrupa ikincisi Martin Schindler ve daha önce Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Gabriel Clemens de İngiltere'nin Wolverhampton kentindeki turnuvada mücadeleye devam ediyor. Clemens, perşembe akşamı (20.15'ten itibaren/Sport1 ve DAZN) İngiliz Nathan Aspinall ile karşılaşacak. Ardından Schindler'in rakibi, Hollandalı dünya ikincisi Gian van Veen olacak. Daha önce Grand Slam'de çeyrek finale yükselen tek Alman oyuncu, 2018'de Michael Unterbuchner olmuştu.

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Alman dörtlüsü arasında yalnızca Gençler Dünya Şampiyonası'nın sürpriz finalisti Jan Schmidt, grup aşamasındaki iki yenilginin ardından elenmişti. Bir üst tura yalnızca 16 grubun en iyi oyuncuları yükseldi. Turnuvadaki toplam para ödülü 1 milyon sterlin; şampiyon 200.000 sterlin kazanacak.