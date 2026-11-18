Reklam

Niko Springer, Grand Slam of Darts'ta sürprize imza atarak turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen ikinci Alman oldu. Turnuvanın en büyük favorisi Luke Littler ise elendi.

Mainzlı 26 yaşındaki dartçı, son 16 turunda eski dünya şampiyonu İngiliz Rob Cross'u 10-8 yendi. Sıradaki rakibi, İngiliz Ryan Searle'ı 10-7 mağlup eden üç kez şampiyon Galli Gerwyn Price. Springer, kariyerinde ilk kez bir major turnuvada çeyrek final oynayacak.

Dengeli bir başlangıcın ardından Springer üst üste beş leg kazandı ve skor 9-5'e geldiğinde maç bitmiş gibi görünüyordu. Ancak dünya sıralamasında 24. basamağa gerileyen Cross, "Meenzer Bub"un da heyecanına yenik düşmesiyle geri döndü. Springer ilk maç dartını kaçırdı, ikincisinde ise isabeti buldu.

Springer'ın tur atlaması kadar şaşırtıcı olan bir başka sonuç da turnuvanın son iki şampiyonu Luke Littler'ın elenmesiydi. Dünya bir numarası, Hollandalı Jermaine Wattimena'ya 10-8 yenildi. 1-2 gerideyken üst üste legler kazanarak 7-2 öne geçen Wattimena, Littler'ın break yapıp skoru 9-7'ye getirmesiyle yeniden baskı altına girdi. Ancak 38 yaşındaki Wattimena, kendisinin yarı yaşındaki Littler karşısında maçtaki en yüksek bitirişi olan 77 puanla sürprizi tamamladı.

Reklam Reklam

Martin Schindler ve Gabriel Clemens'i neler bekliyor?

Avrupa ikincisi Martin Schindler ile eski Dünya Şampiyonası yarı finalisti Gabriel Clemens de İngiltere'nin Wolverhampton kentindeki turnuvada mücadeleye devam ediyor. Clemens, perşembe akşamı (20.15'ten itibaren/Sport1 ve DAZN) İngiliz Nathan Aspinall ile karşılaşacak. Ardından Schindler'in rakibi, Hollandalı dünya ikincisi Gian van Veen olacak. Daha önce Grand Slam'de çeyrek finale çıkan tek Alman, 2018'de Michael Unterbuchner olmuştu.

Alman dörtlüsü içinde yalnızca Gençler Dünya Şampiyonası'nın sürpriz finalisti Jan Schmidt, ön turda aldığı iki yenilginin ardından elendi. 16 grubun yalnızca en iyi oyuncuları bir sonraki tura yükseldi. Turnuvanın toplam ödül havuzu bir milyon sterlin; şampiyon 200.000 sterlin kazanacak.