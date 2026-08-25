Grand Slam of Darts 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Grand Slam of Darts, 2026'da 20. kez düzenlenmek üzere geri dönüyor ve Wolverhampton'da dokuz gün sürecek grup aşaması ile eleme turu heyecanını beraberinde getiriyor. Turnuva, dart takvimindeki en özgün formatlardan biri için büyük şampiyonları, sıralamadaki Tour Card sahiplerini ve sporun dört bir yanından davetli elemelerden gelen oyuncuları bir araya getiriyor. Bu yılki organizasyon ise, etkinlik tarihinde ilk kez katılımcı sayısının 32'den 48 oyuncuya çıkarılması nedeniyle ekstra önem taşıyor.

GOAL, tüm fikstürü, bilet fiyatlarını ve ihtiyaç duyduğunuz diğer her şeyi aşağıda derledi. Ayrıca şu anda, fiyatlar yalnızca £73,02'den başlarken her seans için biletlere göz atabilirsiniz.

Grand Slam of Darts 2026 ne zaman?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 14 Kasım Cmt, 13:00 Grup Aşaması, Açılış Maçları WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 14 Kasım Cmt, 19:00 Grup Aşaması, Açılış Maçları WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 15 Kasım Paz, 13:00 Grup Aşaması WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 15 Kasım Paz, 19:30 Grup Aşaması WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 16 Kasım Pzt, 19:00 Grup Aşaması WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 17 Kasım Sal, 19:00 Grup Aşaması, Son Grup Belirleyici Maçları WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 18 Kasım Çar, 19:00 İkinci Tur WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 19 Kasım Per, 19:00 İkinci Tur WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 20 Kasım Cum, 19:00 Çeyrek Finaller WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 21 Kasım Cmt, 19:00 Çeyrek Finaller WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 22 Kasım Paz, 12:00 Yarı Finaller WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler 22 Kasım Paz, 19:00 Final WV Active Aldersley, Wolverhampton Biletler

Grand Slam of Darts 2026 biletleri nereden alınır?

PDC, Grand Slam of Darts biletlerini doğrudan Ticketmaster üzerinden satarken, Sportsbreaks.com ise turnuva için seyahat edecek taraftarlara resmi bilet ve otel paketleri sunuyor. Bu resmi kanallar en güvenli başlangıç noktası ve PDC, ne kadar meşru görünürlerse görünsünler resmî olmayan karaborsacılardan bilet alınmamasını tavsiye ediyor.

Resmî satışta bilet bulamayan ya da daha sonra tükenen belirli bir seansın peşinde olan taraftarlar için ikincil pazar yerleri güvenilir bir alternatif. Turnuva yaklaştıkça fiyatlar ve müsaitlik her gün değişiyor, bu yüzden bütçenize ve seyahat planlarınıza uyan bir seans için düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Daha premium bir deneyim isteyenler için hospitality seçenekleri de mevcut. Birkaç uzman sağlayıcı, seçili seanslar için en iyi koltuklar, lounge erişimi ve hospitality yemek hizmetini içeren VIP paketler sunuyor. Bunlar standart bilet fiyatından ayrı tutuluyor ve hospitality kontenjanları genellikle sınırlı olduğundan erken rezervasyon yapmaya değer.

Grand Slam of Darts 2026 biletleri ne kadar?

Fiyatlar seansa göre değişiyor ve şu anda en uygun seçenek, biletlerin yalnızca £73,02'den satışta olduğu 18 Kasım Çarşamba akşamındaki İkinci Tur seansı. İşte turnuva genelinde fiyatların mevcut dağılımı:

İkinci Tur (18 Kasım Çar, akşam): £73,02'den başlayan fiyatlarla, takvimdeki en iyi fiyatlı seans

£73,02'den başlayan fiyatlarla, takvimdeki en iyi fiyatlı seans Çeyrek Finaller (21 Kasım Cmt, akşam): £99,99'dan başlayan fiyatlarla

£99,99'dan başlayan fiyatlarla Yarı Finaller (22 Kasım Paz, öğleden sonra): £120,50'den başlayan fiyatlarla

£120,50'den başlayan fiyatlarla Final (22 Kasım Paz, akşam): £119,99'dan başlayan fiyatlarla

£119,99'dan başlayan fiyatlarla Çeyrek Finaller (20 Kasım Cum, akşam): £170,37'den başlayan fiyatlarla, şu anda mevcut seanslar arasındaki en yüksek fiyat

14-17 Kasım arasındaki açılış haftasında oynanan grup aşaması seansları, daha düşük giriş fiyatı ve sporun en büyük isimlerinin bu açılış günlerinde sahne alması nedeniyle genellikle en hızlı tükenen biletler oluyor, bu yüzden müsaitliği kontrol etmeye devam edin. Genel kural olarak, her tarih yaklaştıkça fiyatlar yalnızca yükselme eğiliminde oluyor, bu nedenle mevcut en ucuz koltuğu garantilemenin en güvenli yolu erken davranmak.

Grand Slam of Darts hakkında bilmeniz gereken her şey

Grand Slam of Darts, lig usulü grup aşamasının ardından direkt eleme formatıyla oynanıyor ve onu PDC takvimindeki diğer büyük turnuvaların çoğundan ayıran da bu. Üçer oyuncudan oluşan 16 grup ilk hafta boyunca mücadele ediyor ve her grupta ilk iki sırayı alan isimler son 32 eleme aşamasına yükseliyor. Turnuva daha sonra ikinci tur, çeyrek finaller, yarı finaller ve pazar gecesi oynanan finalle devam ediyor.

2026 öncesindeki en büyük konuşma konusu, oyuncu sayısının 32'den 48'e çıkarılması. Bu, turnuvanın ilk yıllarından bu yana katılımcı sayısındaki ilk değişiklik anlamına geliyor. Bu da daha fazla eleme oyuncusu, alışılmış PDC Tour Card sahiplerinin yanında daha fazla BDO ve WDF tarzı katılımcı ve grup aşamasında bir sürpriz sonucun yaşanması için daha fazla fırsat demek. Luke Littler, dünya 1 numarası olarak unvanını savunacak ancak Michael van Gerwen, Gerwyn Price ve turnuva tarihinin altı şampiyonlukla en başarılı oyuncusu Phil Taylor gibi geçmiş şampiyonlar, bu organizasyonun ne kadar öngörülemez olabileceğinin kanıtı.

Birleşik Krallık'taki yayın kapsamı ITV4 ve ITVX dijital yayın platformu üzerinden sağlanıyor. Bu da, Wolverhampton'a bizzat gidemeyen taraftarlar için turnuvayı daha erişilebilir büyük organizasyonlardan biri haline getiriyor, ancak canlı atmosfer için salonda olmanın yerini hiçbir şey tutmuyor.

WV Active Aldersley hakkında bilmeniz gereken her şey

Aldersley Leisure Village olarak da bilinen WV Active Aldersley, etkinlik Wolverhampton Civic Hall'dan taşındığından bu yana neredeyse her yıl Grand Slam of Darts'a ev sahipliği yapıyor ve bu da onu sporun herhangi bir salonu kadar turnuvayla özdeş hale getiriyor. Samimi yerleşimi, taraftarları tüm seans boyunca oche'ye yakın tutuyor ve 48 oyuncu ile onlarla seyahat eden destekçileri aynı anda Wolverhampton'a akın ettiğinde grup aşamasındaki atmosfer, dart dünyasının en iyilerinden biri oluyor.

Salon, Wolverhampton şehir merkezine kısa bir sürüş mesafesinde yer alıyor ve hem demir yolu hem kara yolu bağlantılarıyla iyi bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu da Midlands bölgesinin dört bir yanından ve daha uzak noktalardan gelecek taraftarlar için yolculuğu oldukça kolay hale getiriyor. Dokuz günlük aksiyon ve tercih edilebilecek dolu bir seans programıyla WV Active Aldersley, bütçeniz ne olursa olsun dünyanın en iyi oyuncularını canlı izlemek için bolca fırsat sunuyor.