Granada - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

La Liga'da beşinci hafta mücadelesinde Barcelona, Granada'ya konuk olacak.

Sezona beklenildiği gibi başlayamayan , 'nın beşinci haftasında Granada'ya konuk olacak.

Katalan devi, geride kalan dört haftada iki galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgi aldı.

İlk maçından bir paun çıkartan Granada ise son iki maçını deplasmanda kazanarak 7 puana ulaşmayı başardı.

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Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanacak mücadele saat 22:00'da başlayacak. La Liga'nın 'de yayıncısı olmadığı için bu maç televizyon ekranlarından izlenemeyecek.

Messi forma giyecek mi?

Hafta arasında Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında son yarım saatte oyuna giren 'nin bu maçta ilk onbirde forma giyebileceği söyleniyor.