Granada 1-2 Atletico Madrid | Atletico adım adım şampiyonluğa yürüyor

La Liga'nın lideri Atletico Madrid, zorlu Granada deplasmanından 2-1'lik skorla üç puan çıkardı ve zirve yarışındaki rakipsizliğini sürdürdü.

La Liga'da günün ilk maçında lider Atletico Madrid, Granada deplasmanına çıktı.

Geçen sezon gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi bileti alan ve bu sezonda da rakiplerine gücünü hissettiren Granada, lidere zor anlar yaşattı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Atletico Madrid, 63. dakikada golcüsü Marcos Llorente ile öne geçti. İspanyol oyuncu yaklaşık 1.5 ay sonra ilk kez fileleri havalandırdı.

Fakat Atletico'nun gol sevinci uzun sürmedi. Üç dakika sonra Venezuelalı orta saha Yangel Herrera skora denge getirdi.

Maçın ilk golünü atan Llorente, 75. dakikada bu sefer asist yaptı ve Angel Correa'yı golle buluşturdu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 2-1'lik skorla üstün ayrıldı.

Hafta başında oynadığı Celta Vigo maçında son dakika golüyle iki puan bırakan Diego Simeone'nin öğrencileri böylece kaybı telafi etmiş oldu. Oynadığı son 10 lig maçında yenilmeyen Atletico Madrid, puanını 54'e yükseltti ve bir maçı fazla Real Madrid'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Atletico, hafta içinde Levante deplasmanına gidecek.

30 puanda kalan Granada ise hafta sonunda ligin son sırasındaki Huesca'ya konuk olacak.