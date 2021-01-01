Granada 0-4 Barcelona: Messi ve Griezmann golleri paylaştı
Barcelona, La Liga'nın 19. haftasında depalsmanda Granada'yı 4-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Ligde en son Aralık ayında oynadığı Cadiz maçında mağlup olan Barcelona, sonraki sekiz maçından altı galibiyet iki de beraberlik çıkarttı ve üçüncü sıraya kadar tırmandı.
Maça hızlı başlayan Katalan devi, 12. dakikada Antoine Griezmann'ın golü ile öne geçti. 35 ve 42. dakikalarda ise sahneye Lionel Messi çıktı ve attığı iki golle ilk yarının skorunu ilan etti, 3-0.
İkinci yarının 63. dakikasında maçın açılış golünü atan Antoine Griezmann, bu kez kapanış golünü attı ve Barcelona, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Granada'da Jesus Vallejo, 78. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Barcelona bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken; Granada 24 puanda kaldı.