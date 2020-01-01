Graeme Souness: Thiago Alcantara, Liverpool için mükemmel olur

Thiago'nun Liverpool için çok önemli bir transfer olacağını belirten Souness, buna karşın bu sezon Premier Lig'in daha zorlu geçeceğini belirtti.

'un eski oyuncusu ve menajeri, bir dönem 'ı da çalıştırmış olan Graeme Souness, Kırmızılar'ın olası Thiago Alcantara transferini değerlendirdi.

The Times' taki köşesinde Liverpool'un Premier Lig ve dünya şampiyonu olduğunu ve bunun transfer için mükemmel bir zaman olduğunu belirten Souness, "Thiago teknik olarak çok yetenekli bir oyuncu ve Liverpool için mükemmel olur. 29 yaşında, ancak hâlâ önünde en üst seviyede oynayabileceği birkaç yılı var" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un şampiyonluğun favorisi olduğunu, ancak bu sezon ve 'den daha zorlu rakipler olmalarını beklediğini de kaydeden Souness, "United, Donny van de Beek transferiyle daha güçlü olacak, ancak kaleci sorunu yaşayabilirler. Chelsea de iyi transferler yaptı, fakat Timo Werner, Hakim Ziyech ve Kai Havertz'in ne kadar zamanda uyum sağlayacaklarını görmemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Souness, bu sezon Premier Lig'deki ilk dört adayının ise sırasıyla Liverpool, , United ve Chelsea olduğunu belirtti.