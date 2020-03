Graeme Souness: Pogba'ya karşı oynamak çocuk oyuncağı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Manchester United'ın Fransız yıldızını eleştirdi.

1995-96'da 'ın teknik direktörlük görevini üstlenen 'un efsane oyuncularından Graeme Souness, 'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba için "Ona karşı oynamak çocuk oyuncağı" dedi.

Souness, The Times'daki köşesinde "Pogba üst düzey seviye bir futbolcu olmak için atletizm ve teknik gibi her şeye sahip. Ancak oyuna olan tavrı hiç doğru değil. Pogba sahaya her çıktığında aklında 'Bugün nasıl zeki bir oyuncu olduğumu göstermeliyim; bir yıldız olduğumu kanıtlamalıyım' düşünceleri bulunuyor. Ona karşı oynamak çocuk oyuncağı" ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki geleceği tartışılan Paul Pogba, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 kez sahaya çıkabildi. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 asistlik katkı sağlayabildi.