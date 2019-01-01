Graeme Souness: Liverpool'un Tottenham'ı devireceğini düşünüyorum

Liverpool'un eski oyuncusu Graeme Souness, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Tottenham'ı yeneceğini düşündüğünü belirtti.

'un eski oyuncusu olan ve aynı zamanda bir dönem 'de 'ı çalıştıran Graeme Souness, Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Goal'e özel olarak verdiği demeçlerde Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olacağını belirtirken aynı zamanda finalle alakalı birçok konuda yorumda bulunudu. Kazanan tarafın kim olacağı hakkında, "Liverpool'un bu finali kazanacağını düşünüyorum fakat bu tabiki de 'ın şampiyonluk şansı olmadığı anlamına gelmiyor. 'a ve 'ye karşı birer kez kaybetmelerine kadar geri dönüşlerle isimlerini finale yazdırdılar." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un finaldeki avantajından da bahseden İskoç teknik direktör, "Liverpool'un kesinlikle avantajlarından beri soyunma odasındaki atmosferi. Oyuncular o kupanın üstünde isimlerinin yazıldığını hayal etmeliler. Ben olsam böyle yapardım." dedi

Takımdaki tüm oyuncuların performanslarının önemli olduğunu belirten Souness, "Bir takım diğerinden daha güçlü olsaydı muhtemelen 10 maçın 9'unu kazanırdı fakat böyle maçlarda takımları için önemli oyuncuların mutlaka sahaya çıkması gerekiyor. Bu tarz maçlardaki en kritik nokta iyi bir başlangıç yapmaktır." yorumunda bulundu.

Son olarak maçın gidişatının nasıl olacağını da aktaran Liverpool'un eski oyuncusu, "Tottenham maça rakibini durdurmak için çıkacaktır fakat bu sezon çok kez yeterli olduğu gibi Liverpool kendi oyununu oynayıp sonuca ulaşacaktır." diye ekledi.