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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Çeviri:

Gözyaşlarının ardından: Ronaldo'nun annesinden Portekiz halkına "nankörlük" suçlaması

Portekiz
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Al Nassr FC
J. Jesus
Portekiz

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krize dair konuştu.

GE, Portekizli yıldızın annesinin TV 7 Dias dergisine yaptığı açıklamaları yayınladı.

Dolores, biraz ağladığını itiraf etti ve oğlundan, Danimarka maçının arifesinde Kopenhag'daki Portekiz Milli Takımı kampından ayrılma kararını almadan önce sakin olmasını istediğini açıkladı.

Dolores şöyle anlattı: "Bana dedi ki: Anne, endişelenme, hep birlikte olduğumuzda gerçeği söyleyeceğim. Ben de ona 'Peki oğlum, işleri düzelt' dedim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona sakin olmasını söyledim ama her halükârda aklı onu bunu yapmaya yöneltti. Göreceğiz. Ona her türlü desteği verdim ama bir faydası olmadı."

Dolores, Portekiz halkının nankörlük olarak değerlendirdiği tutumunu eleştirdi ve oğlunu "Portekiz'in kahramanı" olarak nitelendirdi.

Şunları ekledi: "Ama sorun değil, Portekiz'e çok şey verdi ve bu nedenle her zaman orada hatırlanacak. O her zaman Portekiz'in kahramanı oldu. Ona hak ettiği değeri vermiyorlar. Cristiano'nun değerini bilmiyorlar. Bizim sahip olduğumuz Portekiz halkı işte bu."

Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takım kampından ayrıldığı ani şekle üzüldü ve bir yerden "arka kapıdan" ayrılan biri için Brezilya'da söylenenlere benzer bir ifade kullandı, ancak işlerin oğlunun lehine dönebileceğine dair inancını dile getirdi.

Şöyle dedi: "Üzgünüm, bu da doğal. Bir şoktu. Oğlum büyük kapıdan çıkabilirdi ama küçük kapıdan çıktı, ama sorun değil, Allah bu işi halledecek."

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