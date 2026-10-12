Real Madrid formasıyla ilk golünü attıktan sonra derin bir bakışla gökyüzüne yönelen ve bu golü vefat eden kız kardeşi Roxane'ın anısına kutlayan Yan Diomande, vefat eden kız kardeşi Roxane'a duygusal bir mesaj gönderdi ve onun kalbinde sonsuza dek yaşayacağını vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Roxane hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı. O dönemde kardeşi Yan Diomande, bugün olduğu futbolcu olmaktan çok uzaktı; ancak Roxane, kardeşinin zirveye ulaşacağına inanıyordu.

Başkaları onun hayalleriyle alay ederken, kız kardeşi bu hayalleri gerçekleştirebileceğine inanmayı sürdürdü. Bu yüzden forvet, Real Madrid ile ilk golünü attığında kutlamasını gökyüzüne doğru derin bir bakışla tamamladı.

62. dakikada Valverde, Fildişili oyuncuya harika bir ara pas gönderdi. Diomande de rakip kalecisini güzel bir çaprazlama vuruşla geçerek Real Madrid'i 1-0 öne taşıdı.

Golün geçerliliği video yardımcı hakem odasından onaylandıktan sonra Diomande takım arkadaşlarından uzaklaştı, gözlerini kapattı ve kız kardeşinin anısından etkilenerek gözyaşlarına boğuldu. Maçın ardından kutlamasının nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bu, kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. İlk golüm senin için kardeşim. Sonsuza dek kalbimde kalacaksın."

"Sen gittiğinden beri bir boşluk hissediyorum"

Forvet, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da büyüdü ve çocukluğundan itibaren profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Yolculuğu zorluklarla, retlerle ve hedefine ulaşmanın imkânsız göründüğü anlarla doluydu; ancak Roxane ondan bir gün bile şüphe etmedi. Aksine onun başarıya ulaştığını görmeyi hayal ediyor, kardeşiyle birlikte ailelerinin hayatını değiştirme tutkusunu paylaşıyordu.

Roxane'ın 2025 yılında, yalnızca 15 yaşındayken hayatını kaybetmesi, futbol kariyerinin henüz başlarında olan Diomande için büyük bir şok oldu. Oyuncu, 2026 Dünya Kupası öncesinde bu hikâyenin ayrıntılarını "The Players' Tribune" platformunda yayımladığı bir mektupla açıklamaya karar verdi. Mektubunda, yeteneğine herkesten önce inanan kişiye dair anılarını hatırladı ve onun yokluğunun bıraktığı boşluğu itiraf etti.

Yan Diomande, hayatının en özel mektubuna "Sevgili Roxane" hitabıyla başladı. Başlangıçta futboldan söz etmedi; bunun yerine çocukluğuna döndü ve arkasına siyah bir kalemle "Ronaldo" adıyla 7 numarayı yazdığı taklit bir Manchester United formasını andı. O günler zorluklarla doluydu, ama aynı zamanda büyük bir mutluluk taşıyordu. O dönemi hatırlayarak şunları söyledi: "Zengin miydik, yoksul muyduk bilmiyorduk. Sadece mutluyduk."

Roxane, kardeşinin menajerliği rolünü üstlenmeye başladığında henüz on yaşını geçmemişti; çünkü onun yeteneğini ilk savunan ve bir gün yıldız olacağına en çok inanan kişiydi. Ayrıca Fransa'da yaşamak, kendilerine ait bir eve sahip olmak ve ailelerini zorluklar döngüsünden çıkarmak gibi ortak hayallerini de onunla paylaştı.

Ancak Diomande, hayatını iki döneme ayıran o ana geldiğinde mektubun tonu değişti. Leganés ile ilk profesyonel maçlarını oynadıktan sonra, henüz 18 yaşındayken Fildişi Sahili'nden bir telefon aldı ve kız kardeşinin vefat ettiği haberini öğrendi.

Kendi anlatımına göre, bir partide biri Roxane'ın içeceğine bir madde koydu ve kız kardeşi bir daha uyanmadı. Diomande, yaşananlara dair kesin yanıtlar elde edemedi ve mektubunda onu koruyup koruyamayacağını hâlâ kendine sorduğunu itiraf etti. "Sen öldüğünden beri bir boşluk hissediyorum" dedi. O günden beri hedefi yalnızca başarıya ulaşmak değil; Real Madrid ile attığı ilk golün taşıdığı büyük anlamı da bu açıklıyor. Mektubunda söz vererek şunu ekledi: "Sahada yaptığım her şey senin için."

Adı Şampiyonlar Ligi olan bir hayal

Diomande, Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamada şunları itiraf etti: "Bu ilk golü uzun süredir bekliyordum." Golü attığı pozisyonu nasıl değerlendirdiğini de şöyle anlattı: "Sanırım o bölgedeki tek seçenek topu kontrol etmek, dönmek ve ardından hızlı bir şekilde şut çekmekti. Ben de bunu yaptım ve işe yaradı."

Oyuncu şimdi en üst düzeyde başka bir meydan okumayı bekliyor: Şampiyonlar Ligi. Real Madrid oyuncusu, kıtasal turnuvada yer alma ihtimaline dair heyecanını gizlemedi. "Bu her çocuğun hayali ve bunu Real Madrid ile gerçekleştirdiğim için çok müteşekkirim" dedi. Villarreal karşısındaki performansı da takım içinde daha büyük bir rol elde etme şansını güçlendirdi.

Diomande, çalım yapma kabiliyeti, hızı ve rakip hatlarını yarma özelliğiyle dikkat çeken bir performans sergiledi; dört başarılı çalım gerçekleştirdi ve Kylian Mbappé'nin önünde alan açılmasına katkı sağlayarak rakip savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu.

Vinicius'un La Liga maçlarında forma giyme durumu merakla beklenirken, genç Afrikalı oyuncu kendisine yeni ufuklar açmaya başlayan bir sezonda daha fazla oyun süresi talep etme şansına sahip. Bu gelişimi belki de en iyi şekilde Vinicius özetledi; takım arkadaşının paylaşımına yaptığı yorumda şöyle yazdı: "Yaaaan, geldi işte!"







