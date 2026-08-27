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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Gözyaşları ve şok: Al Nassr'ın geri dönüş gecesinde Ronaldo'nun oyundan çıkarılmasının perde arkası

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız zor anlar yaşıyor!

Basına yansıyan haberler, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin üçüncü haftasında önceki gün salı akşamı El-Ettifak karşısında (3-2) alınan zorlu galibiyet gecesinde oyundan çıkarılmasının sırrını ortaya koydu.

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Avustralyalı Ange Postecoglou, herkesi şaşırtan bir tabloda "Don"u devre arasında oyundan almaya karar verdi; özellikle de Ronaldo'nun ilk yarının bitiminin ardından bazı öfkeli işaretler yapması dikkat çekmişti.

Bazıları Ronaldo'nun öfkesinin sebebini, takımın performansından memnun olmamasına, ayrıca oyundan çıkarılma kararını öğrenmiş olmasına bağladı.

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Medya mensubu Halid eş-Şenif'in "Dorina Gayr" programında aktardığına göre, El-Ettifak karşısında maçın iki devresi arasında oyundan çıkmak isteyenin bizzat Ronaldo olduğunu; bunun nedeninin ise baskı yapabilecek ve takıma yardımcı olabilecek daha aktif bir oyuncudan yararlanmak istemesi olduğunu belirtti.

eş-Şenif, "Ronaldo teknik direktörle mutabık kalarak oyundan çıktı ve buna zorlanmadı; kendisi takımın çıkarının, kendisinin çıkması ve başka bir oyuncudan yararlanılmasında olduğunu düşünüyordu, nitekim öyle de oldu" dedi.

eş-Şenif, Ronaldo'nun maçın ardından şiddetli bir ağlama krizine girdiğini ve alışıldığı üzere taraftarları selamlamak için sahaya çıkmamasının asıl sebebinin de bu olduğunu vurguladı.

Nassr, yarın cuma günü Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Et-Teavün ile karşılaşmaya hazırlanıyor; "El-Alemi" ilk 3 maçında galibiyet elde etmeyi başarmıştı.

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