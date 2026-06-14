Gözyaşları ve rekorlar arasında... Advoocat, Dünya Kupası'nda kalpleri fethediyor ve tarih yazıyor

2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 5. Grup maçları kapsamında Pazar akşamı NRG Stadyumu'nda Almanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde, Curacao Milli Takımı'nın teknik direktörü olan deneyimli Hollandalı Dick Advocaat tüm dikkatleri üzerine çekti.

Curacao ve Almanya milli marşlarının çalınmasının ardından, Advoocat maçın başlama düdüğünden birkaç saniye önce duygusal bir an yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Bu an, turnuvanın şimdiye kadarki en etkileyici anlarından biri olarak seyircilerin ve medyanın ilgisini çekti.

İstatistik ağı "Squawka", 78 yaş 260 günlük Dick Advocaat'ın, Dünya Kupası finallerinde bir milli takımı yöneten en yaşlı teknik direktör olduğunu ve dünyanın en köklü turnuvasında yeni bir rekor kırdığını belirtti.

"Opta" ağı ise Advocaat'ın Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı teknik direktör olduğunu belirterek, onunla Almanya milli takımının teknik direktörü 38 yaş 326 gün olan Julian Nagelsmann ile arasındaki yaş farkının 39 yıl 299 gün olduğunu ve bunun turnuva tarihinde karşı karşıya gelen iki teknik direktör arasındaki en büyük yaş farkı olduğunu belirtti.

Beşinci grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor. Bu grupta, takımlar arasında deneyim ve futbol tarihi açısından belirgin bir farklılık var, bu da bir sonraki tura yükselme yarışına daha fazla heyecan katıyor.

Curacao, ülkedeki futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak Dünya Kupası finallerine ilk kez katılıyor. "Mavi Dalga" lakabıyla tanınan takım, nüfus ve yüzölçümü açısından Dünya Kupası finallerine ulaşan en küçük ülke oldu.

Curacao, Advocaat'ın liderliğinde CONCACAF elemelerinde gösterdiği olağanüstü performansın ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve Böylece, Amerika kıtasında Dünya Kupası finallerine ulaşmayı başaran ilk egemen olmayan bölge oldu. Bu tarihi başarı, spor siciline eklenen bir başarıdır ve son yıllarda adadaki futbolun tanık olduğu dikkat çekici gelişmeyi yansıtmaktadır.