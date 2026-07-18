Gözyaşları içinde… Eski dünya şampiyonu, Dünya Kupası finaline katılmak için Trump’tan yardım istiyor

Eski Dünya Kupası şampiyonu, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak bu yılki turnuvanın final maçını izlemek için ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istedi.

İspanya milli takımı, yarın Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan eski yıldız Juan Capdevila, "X" sitesindeki resmi hesabından bir açıklama yayınlayarak Trump'tan finale katılabilmesi için yardım etmesini istedi.

Capdevila, ABD Başkanı'na atıfta bulunduğu tweet'inde: "Yardıma ihtiyacım var, az önce çocuklarımla birlikte final maçını izlemek için seyahat edemeyeceğimi söylediler, çünkü elektronik seyahat izni başvurum reddedildi" diye yazdı ve ağlayan emojiler ekledi.

"Bu konuda bana yardımcı olabilecek kimse var mı? 2010'daki tüm takım arkadaşlarımla birlikte orada bulunmak ve bu takımı desteklemek için ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsiniz" diye sordu.

Şöyle devam etti: “Beni ABD’ye girmeyi engellediklerine ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu sorunu nasıl çözebileceğini bilen biri varsa, ona ömür boyu minnettar kalacağım.”

Hatırlanacağı üzere, geçen Salı günü oynanan İspanya-Fransa yarı final maçında, 2010 Dünya Kupası’nda “La Roja”nın şampiyonluğuna katkıda bulunan bazı efsaneler de yer aldı. Bunlar arasında Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas ve Xavi Hernández vardı.