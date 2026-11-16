Gözyaşları içinde ayrıldı: Barcelona'nın genç yeteneğini uzun süreli sakatlık tehdit ediyor

Barcelona'da, Johan Cruyff Stadı'nda Girona B'ye 1-0 yenilen B takımında yaşanan kas sakatlıkları endişe yarattı. Karşılaşmada aralarında Malili genç yetenek Ibrahim Diarra'nın da bulunduğu üç oyuncu fiziksel sorun yaşadı.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, arka adale bölgesinde kas sorunu yaşayan Ibrahim Diarra, Dani Ávila ve Hafiz Gariba'nın pazartesi günü girecekleri sağlık kontrollerinin sonuçlarını bekliyor.

Juliano Belletti'nin çalıştırdığı B takımı için Girona B yenilgisi tek darbe olmadı. Milli takım davetleri ve önceki sakatlıklar nedeniyle zaten eksik kadroyla mücadele eden teknik ekibin sıkıntıları, yeni sakatlıklarla birlikte daha da arttı.

Habere göre, çok sayıda eksiğe rağmen Barça Atlètic'in maça çıkmak zorunda kalması takıma ağır bir bedel ödetti. Takım, bu sezon Johan Cruyff Stadı'ndaki ilk yenilgisini alırken sakat oyuncu sayısı da endişe verici biçimde arttı.

Dani Ávila: Diz sakatlığından dönüşün ardından yeni bir aksilik

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Takımdaki en büyük endişe kaynaklarından biri Dani Ávila'nın durumuydu. Diz sakatlığını atlatan oyuncu, iki hafta önce Barcelona'nın 2-1 kazandığı Arnedo maçında bu sezonki ilk süresini almıştı.

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Orta saha oyuncusu ardından Manresa karşılaşmasında dinlendirilmişti. Sakatlık sonrası olağan iyileşme programına uygun olarak maçlara kademeli şekilde dönmesi planlanıyordu.

Ancak eksikler, kademeli dönüş planında yer almamasına rağmen Belletti'yi oyuncuyu Girona B karşısında ilk 11'de sahaya sürmeye mecbur bıraktı.

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Henüz beşinci dakikada sol bacağının arka kısmında bir batma hisseden Ávila, oyundan çıkıp gözyaşları içinde soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Bu görüntü, uzun bir aranın ardından yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ibrahim Diarra gözyaşlarına boğuldu: Yeni sakatlık endişesi

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Barcelona'da en çok üzüntü yaratan durum ise Malili genç yetenek Ibrahim Diarra'yla ilgili. Yakın geçmişte yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle teknik ekibin temkinli yaklaştığı oyuncu, maça yedek kulübesinden girdi.

Bir kas sakatlığını atlattıktan sonra sezona geçen eylül ayının sonunda başlayan Diarra, ardından yeni bir aksilik yaşayarak sahalardan uzak kalmış, daha sonra kademeli olarak Belletti'nin planlarına geri dönmüştü.

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Teknik direktör, Manresa maçında oyuncuya yalnızca sekiz dakika süre vermiş, Girona B karşısında ise maçı kurtarıp skoru eşitlemek amacıyla son dakikalarda oyuna sürmüştü.

Ancak Malili oyuncu maçı tamamlayamadı. Takımın yaşadığı yorgunluk ve oyuncuları büyük efor sarf etmeye zorlayan zorlu koşullar altında arka adale bölgesinde yeni bir sakatlık yaşadı.

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Diarra, tribünlerin alkışları eşliğinde, formasını yüzüne kapatmış ve gözyaşları içinde sahayı terk etti. Bu duygusal an, oyuncuyu teselli etmeye koşan takım arkadaşlarını derinden etkiledi. Hatta rakip takımın bazı oyuncuları da genç futbolcuya destek olmaya özen gösterdi.

Juliano Belletti de durumu yedek kulübesinden izlemekle yetinmedi ve oyuncuyu teselli edip üzüntüsünü hafifletmek için onu taç çizgisinde bekledi.

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Sport'un aktardığına göre, Diarra'nın sakatlığı B takımında büyük bir üzüntüye yol açtı. Bunun nedeni, Malili orta saha oyuncusunun sahip olduğu muazzam potansiyel ve sürekliliğini ve gelişimini sekteye uğratan fiziksel sorunlarından bir türlü kurtulamaması.

İlk tahminler, Diarra'nın sakatlığının üç vaka arasında en uzun süreli olanı olabileceğine işaret ediyor. Ancak oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, beklenen sağlık kontrollerinin sonuçlarına bağlı olacak.

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B takımları derbisi öncesinde Hafiz Gariba ve diğer durumlar

Barcelona, Diarra ve Ávila'nın yanı sıra Girona B maçını tamamlayan ancak karşılaşmanın ardından sol bacağının arka adalesinde ağrı hisseden savunma oyuncusu Hafiz Gariba'nın durumuyla ilgili de iyi haber bekliyor.

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Ağrılı bölgeye sürekli dokunan oyuncunun sıkıntı yaşadığı takım arkadaşlarının da gözünden kaçmadı. Gariba, ağrının yerini takım arkadaşı Orian Goren'e açıkça gösterdi.

Barcelona, ağrılarına rağmen maçı tamamlamayı başaran Gariba ile ilgili kontrollerden olumlu haberler çıkmasını umuyor.

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Teknik ekip ayrıca sağ dizinde sinovit bulunan Landry Farré ile sol arka adalesinde kas yırtığı yaşayan Guillem Víctor'u, önümüzdeki cumartesi saat 18.00'de Dani Jarque Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak Espanyol ile B takımları derbisi öncesinde geri kazanmayı bekliyor.

Ancak gazeteye göre, iyileşme için kalan sürenin kısalığı nedeniyle iki oyuncunun maça yetişmesi zor görünüyor.

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Barça Atlètic, bu maçtan önce çarşamba günü saat 19.00'da Katalonya Kupası kapsamında Can Vidalet ile karşılaşacak. Takımı vuran eksik oyuncu krizi nedeniyle bu maçta altyapıdan çok sayıda oyuncuya forma verilmesi bekleniyor.

Oyuncuların pazartesi günü izinli olması, salı günü ise önlerindeki maçlara hazırlık için antrenmanlara dönmesi planlanıyor.

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Böylece Belletti, zor bir dönemde gerçek bir krizle karşı karşıya kaldı. Girona B maçı, sahadaki bir yenilgi olmaktan çıkıp B takımı için çifte darbeye dönüştü. Art arda gelen sakatlıklar, başta Barcelona'nın sağlık kontrollerinin sonuçlarını büyük bir endişeyle beklediği Ibrahim Diarra olmak üzere takımın genç yeteneklerinden bazılarını sahalardan uzak tutma tehlikesi taşıyor.