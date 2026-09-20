Ivan Perisic, PSV’nin pazar öğleden sonra FC Twente deplasmanında aldığı 3-2’lik yenilgide ucuz atlattı; en azından gazeteciler Rik Elfrink ve Jeroen Kapteijns böyle düşünüyor. Hırvat oyuncu ikinci yarıda kısa süreliğine kontrolünü kaybetti ve Robin Pröpper’ın yüzüne temas etti, ancak hakem Serdar Gözübüyük bununla yetinip sarı kart gösterdi.

Olay, De Grolsch Veste’de 66. dakikada yaşandı. Pröpper, Perisic ile girdiği ikili mücadelede sert davrandı ve PSV’li oyuncuyu itti, bunun ardından hücum oyuncusu hemen dönerek sert tepki verdi.

Perisic daha sonra eliyle Pröpper’ın yüzüne temas etti. Gözübüyük pozisyona yakındı, ancak tecrübeli oyuncuyu oyundan atmamaya karar verdi ve sadece sarı kart gösterdi.

De Telegraaf’ın PSV muhabiri Kapteijns, X’te “Perisic, sarı kartla kurtulduğu için şikayet etmemeliydi” diye yazdı. “Pröpper bunu biraz tahrik ediyor ama tecrübeli bir oyuncu için bile böyle tepki vermek akıllıca değil.”

Gazeteci, “Buna kırmızı kart veren hakemler de var” ifadelerini kullandı.

Elfrink de Hırvat oyuncunun oyundan atılmaya çok yaklaştığını gördü. Eindhovens Dagblad muhabiri, “Ivan Perisic ateşle oynuyor ama Gözübüyük onu sahada tutuyor. Hırvat oyuncu orada kısa süreliğine kontrolünü kaybetti ve bu iş farklı da bitebilirdi” diye yazdı.

Elfrink aynı zamanda Gözübüyük’ün başka bir kararına da soru işareti koydu. “Hemen öncesinde Ruben van Bommel sarı kart görüyor çünkü hakem belli ki müdahalesini aşırı buluyor. Mwah.” PSV’nin sol kanat oyuncusu bu kartı Pröpper’a yaptığı müdahale nedeniyle gördü, ancak pozisyonda ağırlıklı olarak topa oynadı.







