Göztepe'yi satın alacağı konuşulan Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen kimdir?

Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin el değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Gelecek sezon 1.Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de hisselerin büyük bölümünü elinde bulunduran Mehmet Sepil başkanlıktan istifa etmiş ve kulüp içindeki tüm görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından takımın satılacağı ve sekiz yıllık Mehmet Sepil döneminin sona ereceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

İlk olarak; İngiltere'deki yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı öne sürülmüştü. Son günlerde ise Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in ismi öne çıkmaya başladı.

Bir süredir Mehmet Sepil ile temas halinde olan Ankersen ile büyük oranda anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda resmi imzaların atılacağı belirtiliyor.

Rasmus Ankersen kimdir?

1983 yılında Tjorring kentinde doğan Ankersen ülkesi Danimarka'da futbola başladı. Ancak Ankersen'in profesyonel futbolculuk kariyeri talihsiz bir sakatlık sonucunda erken sona erdi.

Henüz 18 yaşındayken Midtjylland A takımıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan Ankersen, buna rağmen futbol sevgisini kaybetmedi.

Antrenörlük eğitimini tamamladıktan sonra Midtjylland U17 takımında çalışmaya başlayan Ankersen 2009'da buradaki görevinden ayrılıp dünyanın çeşitli yerlerine seyahatlerde bulundu ve deneyimlerinden yola çıkarak çok sayıda kitap yazdı.

Yazar olarak büyük başarı kazanan ve kısa sürede ünlenen Ankersen, 2014'te Midtjylland'e başkan olarak geri döndü. Kulübün Brentford'ın da sahibi olan Matthew Benham tarafından satın alınmasıyla; Ankersen İngiliz ekibinde futbol direktörlüğü de yapmaya başladı.

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2021'de Midtjylland ve Brentford'daki görevlerinden ayrılan Ankersen, Sport Republic isimli şirketi kurdu ve spor yatırımlarına ağırlık verdi. Ankersen'in ilk büyük hamlesi ise Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın çoğunluk hissesini satın almak oldu.

İki kez İzmir’i ziyaret eden; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı’da yapılması planlanan altyapı tesislerinde incelemelerde bulunan Ankersen, ligdeki Altay derbisini de tribünden takip etmişti.