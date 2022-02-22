Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: Türk futbolu adına utanç duydum

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, penaltı kararları ve VAR incelemeleriyle tartışma yaratan 90 dakikanın ardından, "Türk futbolu adına utanç duydum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ederken maç 3-2 misafir ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Mücadelede 4 penaltı kararı çıktı ve geriden gelip 2-1 öne geçen Göztepe karşılaşmanın son anlarında Galatasaray lehine çıkan 2 penaltı kararıyla galibiyeti misafir ekibe teslim etti.

Nestor El Maestro ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro oldukça tepkiliydi:

"Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim."

"Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyucuların elleriniz vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı.

Onların penaltılarını siz değerlendirin. Maç sonunda duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Benim için böyle bir şeyi kabul etmek çok zor."

Nestor El Maestro'nun maç sonu açıklaması 😳 pic.twitter.com/iqCjZCYFrg — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 21, 2022

Göztepe - Galatasaray maçında neler yaşandı?

Karşılaşmada gol perdes 3. dakikada Victor Nelsson ile açıldı. Ancak Göztepe ilk yarı bitmeden beraberliği yakaladı. Penaltı kararının ardından topun başına geçen Cherif Ndiaye takımını soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gönderdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Göztepe lehine bir penaltı kararı daha çıktı ve Ndiaye topu yine ağlarla buluşturdu.

Galatasaray 2-1 geriye düşse de 87. ve 90+9'da gelen penaltı kararlarının ardından mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Galibiyet hasretini deplasmanda sona erdiren Galatasaray puanını 32 yaptı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Göztepe ise 27 puanda kaldı. İzmir ekibi ise gelecek hafta Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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