Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "İki gruplu ve play-off oynanan bir lig Türk futboluna ilgiyi yükseltir"

Türk futboluna olan ilginin azalmasının çözümü MLS modeli olabilir.

Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil Türk futbolunun içinde bulunduğu durumun değişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de futbola olan ilginin azaldığını ve Avrupa'nın aksine statlara her geçen gün daha az seyirci geldiğini belirten Sepil, lige olan ilginin yeniden artması için çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Türkiye'de futbolun sil baştan yapılması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği yeniden dizayn edilmeli.

"Spor yasası bu yönde yapılmış iyi başlangıç. Yasanın içerisindeki bazı maddeler belki doğru olmayabilir ama ilerleyen süreçte rayına oturacaktır. Benzer bir yasa İspanya'da da var ve orada en doğru halini alması için altı kez düzenlenmiş.

"Kulüpler Birliği'nde uzun süre boyunca Türk futbolunun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledim.

"Futbolumuzun en büyük krizi Süper Lig'in seyircisiz, rekabetin az olduğu bir lig haline gelmesi. Statlara seyirci gelmiyor. Avrupa'da artarken, Türkiye'de azalıyor. Artık daha rekabetçi bir lig modelini tercih etmek gerekiyor. Bu da bence MLS'te olduğu gibi iki gruplu bir organizasyonla olabilir.

"Grup aşamasının sonrasında şampiyonluk play off, ligde kalma yarışı için play-out sistemi futbola olan zevki ve ilgiyi geri getirecektir. Şu an federasyon başkanı olsaydım bunu kulüplere, bakanlara ve karar mekanizmalarına iyi bir projeyle sunmayı çok isterdim"

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