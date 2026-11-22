Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip olan aday Philippe Diallo, seçim kampanyasının başında ağır bir darbe aldı. Diallo'nun Nijerya ziyareti, farklı kıta konfederasyonlarından destek toplamayı sürdüren rakibinin gücünü sergilediği bir sahneye dönüştü. Bu gelişme, Fransız yöneticinin hedeflerini son derece zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre Infantino, önce Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'un oy birliğiyle desteğini aldı, ardından kıta konfederasyonunun genel kurulunda Afrika'dan da geniş bir destek gördü. Diallo'nun bizzat hazır bulunduğu ve önündeki mücadelenin ne kadar çetin olduğunu açıkça gösteren bu tablo, Infantino'yu emin adımlarla yeni bir başkanlık dönemine yaklaştırıyor.

Diallo'nun seçim sıkıntıları Güney Amerika'da başladı. CONMEBOL, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen toplantıda Infantino'nun yeniden seçilmesini resmen desteklediğini açıkladı.

Konfederasyon çatısı altındaki 10 ulusal federasyon, mevcut başkanın görevine devam etmesini oy birliğiyle destekledi ve onun liderliğini, başkanlığı döneminde dünya futbolunda yaşanan değişimleri övdü.

Bu tutum, Infantino'nun politikalarından bazı Avrupa çevrelerinde duyulan rahatsızlığa güvenerek kendisini uluslararası federasyonun yönetimine güveni yeniden kazandırabilecek bir alternatif olarak sunmayı amaçlayan Fransız aday için erken bir yenilgi anlamına geliyor.

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Ancak Nijerya'da yaşananlar çok daha sertti. Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'ın genel kurul toplantısı, mevcut başkanın Fransız rakibinin gözü önünde açık bir güç gösterisine dönüştü.

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Infantino Nijerya'da ilgi odağı oldu

Infantino, genel kurula gelir gelmez coşkulu bir karşılama ve yoğun alkışlarla selamlandı. Bu, Afrikalı yöneticiler arasındaki popülaritesinin boyutuna dair yeni bir işaret oldu. Ardından CAF Başkanı Patrice Motsepe, yaklaşan seçimde Infantino'ya resmi destek verdiklerini açıkladı.

Motsepe, son beş yılın kendisine FIFA Başkanı'nın Afrika futbolunu geliştirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi ve Infantino'nun 1 Ocak 2027'den itibaren 54 üye federasyonun her birine 25 milyon dolar verme sözüne dikkat çekti.

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Motsepe, "Şimdi ayağa kalkıp Gianni Infantino'ya desteğimizi göstermek için alkışlayabiliriz. Sen bizim adayımızsın" diye ekledi. Ardından paranın ne zaman geleceğine dair bir espri yaparak paranın 1 Ocak'ta gelmesi gerektiğini ancak yarın geleceğini düşündüğünü söyledi.

Bu açıklamayla Infantino, 54 Afrika federasyonunun desteğini almış oldu. FIFA'ya üye her federasyonun bir oy hakkı bulunduğu düşünüldüğünde bu durum, Infantino'ya önemli bir seçim avantajı sağlıyor ve Afrika kıtasını göz ardı edilmesi zor, etkili bir oy bloğu haline getiriyor.

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Destek bununla da sınırlı değil. Mevcut başkan, Afrika ve Asya kıtalarına dağılmış 22 federasyonu bünyesinde barındıran Arap Futbol Birliği'nin de desteğine sahip.

Avrupa, Diallo'nun kampanyasını kurtarabilecek mi?

Öte yandan Diallo, yarışa seçmen tabanı olmadan girmiyor. Kendisini Infantino'ya karşı Avrupa muhalefetine liderlik etmesi için aday gösteren ve 55 üye federasyonun desteğini arkasına alan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, Diallo'yu destekliyor.

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Ancak bu blok, zaferi garantilemeye yetmeyebilir. Fransız adayın, FIFA'ya üye 211 federasyondan en az 106'sının oyunu alması gerekiyor. Bu da onu Avrupa kıtası dışında müttefik aramaya zorluyor.

Yarışta Japon Kozo Tashima da yer alıyor. Öte yandan büyük turnuvaların ticari haklarını özel sektör yatırımcılarına açmaya yönelik planının aksamasının ardından birçok Avrupa federasyonu Infantino'dan uzaklaştı.

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Seçimin 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak olmasıyla birlikte Diallo, sıradan bir seçim yarışının çok ötesine geçen zorlu bir görevle karşı karşıya kalıyor.

Diallo, FIFA yönetişiminde reform ve güvenin yeniden tesisi sloganını öne çıkarırken Infantino, konumunu güçlendirmek için kıta konfederasyonlarıyla olan güçlü ilişkilerini kullanmayı sürdürüyor. Böylece Fransız adayın kampanyasının başlangıcı, rakibinin bütün bir kıtada destek topladığını kendi gözleriyle görmesinin ve ilgi odağı olmak için kendisine gerçek bir alan bulamamasının ardından, nüfuzu için ağır bir sınava daha çok benziyor.