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Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden FC Midtjylland, perşembe akşamı Conference League'de Ajax Amsterdam karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Eski BVB oyuncusu Kjell Wätjen çok kötü bir gün geçirdi ve gördüğü kırmızı kartla bu farklı mağlubiyette önemli rol oynadı.

Almanya U20 Milli Takımı oyuncusu, Ajax futbolcuları Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane'ye yaptığı fauller nedeniyle sekiz dakika içinde iki sarı kart gördü ve 43. dakikada oyundan atıldı. O sırada skor henüz 1-1'di. Midtjylland, Herning'deki MCH-Arena'da ikinci yarıda bir kişi eksik oynarken rakibine karşı koyamadı ve beş gol daha yedi.

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, maçın ardından Wätjen'in yaptığı hatadan çok etkilendiğini ve soyunma odasında takım arkadaşlarından hemen özür dilediğini anlattı: "Bu onu çok üzdü. Kjell'in gözleri dolmuştu."

Ancak Tullberg'in veya takımın orta saha oyuncusunu suçlamadığını belirtti: "O genç bir oyuncu ve bunu atlatacaktır. Diğer oyuncular da ona sarıldı. Bu, takımımızın ne kadar kenetlendiğini de gösteriyor. Kjell bundan ders çıkaracak." Borussia Dortmund'un eski rezerv takım ve geçici teknik direktörü Tullberg, Wätjen'in "yanlış bir şey yaptığını çok iyi bildiğini", ancak sahadaki takım arkadaşlarının da ona "daha iyi yardımcı olabileceğini" söyledi.

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Tullberg, Wätjen'in ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartın herhangi bir yaptırıma yol açmayacağını da netleştirdi: "2026 yılındayız. Bir hata yaptı ve bunu artık geri alamayız. Ona para cezası da vermeyeceğim. Bu daha çok benim oyuncu olduğum döneme ait bir şeydi: O zamanlar aptalca görülen sarı kartlar için para cezası kesilirdi. Bu, artık günümüze uygun değil."

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Kjell Wätjen, BVB'de on yıl oynadı

Wätjen, 2015 ile 2025 yılları arasında BVB altyapısında yetişti ve bir dönem çok büyük bir yetenek olarak görüldü. Sağ ayağını kullanan futbolcu, 2023'te Almanya U17 Milli Takımı ile gençler Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Wätjen, Dortmund'un A takımında dört kez forma giyse de profesyonel kadroda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı. 2025/26 sezonunda 2. Bundesliga'daki bölge komşusu VfL Bochum'a kiralanması da inişli çıkışlı geçti. Böylece yazın Borussia'dan kalıcı olarak ayrıldı. Kendisini daha önce yetiştiren Tullberg, onu Danimarka kupa şampiyonuna transfer etti. Midtjylland, 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu tutar, bonuslarla birlikte üç milyon euronun biraz üzerine çıkabilir. Wätjen, 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Getty Images

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Perşembe akşamına kadar Wätjen için yeni kulübünde işler oldukça iyi gidiyordu. 19 resmî maça çıktı ve takımın önemli oyuncularından biri hâline geldi. Şimdiden üç gol ve üç asist kaydetti; Midtjylland'ın 3F Superliga'da 13 hafta sonunda lider olmasında önemli pay sahibi.