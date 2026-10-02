Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, Avrupa Uluslar Ligi'nde İtalya ağlarına attığı golün ardından Fransa Milli Takımı'nda teknik direktörü Zinedine Zidane'ın izinden gitti.

Fransa ile İtalya, cuma akşamı Stade de France'ta oynadıkları ve Avrupa turnuvasının grup aşamasındaki üçüncü haftaya denk gelen karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Olise, Fransa'nın tek golünü maçın 55. dakikasında ustalıkla kullandığı bir serbest vuruşla kaydetti ve İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma bu vuruşu önlemeyi başaramadı.

Bu gol, Olise'nin Fransa Milli Takımı formasıyla serbest vuruştan attığı ikinci gol oldu. İlkini ise 23 Mart 2025'te Avrupa Uluslar Ligi'nin çeyrek final turunda Hırvatistan ağlarına kaydetmişti.

İstatistik şirketi Opta'nın verilerine göre Olise, yirmi birinci yüzyılın başından bu yana, yani 2000 yılından itibaren Fransa Milli Takımı ile serbest vuruştan iki gol atmayı başaran yalnızca üçüncü oyuncu oldu.

Bunu başaran ilk isim, 2006 yılında futbolu bırakmasına rağmen Zinedine Zidane olmuştu. Onu, bu tür vuruşlarda son derece etkili olan Dimitri Payet takip etti.

Bir serbest vuruşu daha gole çevirmeyi başarması halinde Bayern Münih'in yıldızı, mevcut binyılda Fransa Milli Takımı ile 3 serbest vuruşu gole çeviren ilk oyuncu olacak ve Zizou'nun tarihi tahtını geride bırakacak.

Hatırlatmak gerekirse Olise, Zidane'ın yönetiminde üst düzey performanslar sergiliyor. Avrupa Uluslar Ligi gruplarının ikinci haftasında Belçika karşısındaki galibiyet golünü de o, bireysel bir çabanın ardından kaydetmişti.



