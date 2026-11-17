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Jürgen Klopp, soğuk ve yağışlı bir kasım gününde Julian Nagelsmann'ın Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı en iyi dönemi şimdiden geride bıraktı. Bir DFB cevheri kendi masalını yaşarken büyük bir kazanan da şaşırtıcı biçimde gözden kaçtı.

Almanya ile Hollanda arasındaki karşılaşmanın , komşuluk rekabeti ve Uluslar Ligi'ndeki grup durumu nedeniyle elbette belli bir önemi vardı. Hem sportif açıdan hem de biraz daha ötesinde. Ancak Berlin'de kasım ayının ortasındaki o soğuk pazartesi akşamı, hele de ev sahibi olunan büyük bir turnuvanın toplumsal etkisinden çok uzaktı.

Yine de havada bir coşku vardı. Üstelik bu coşku, Almanya'nın etkileyici 5-0'lık galibiyetinden sonra değil, daha maç başlamadan hissediliyordu. Olimpiyat Stadı'ndaki heyecan, milli marşın söylenişi, maç öncesi beklenti: Bu Almanya Milli Takımı, sıradan bir kasım akşamında bile coşku yaratabiliyor. Bunun için evinde düzenlenen bir Avrupa Şampiyonası'na da ihtiyaç duymuyor.

Teknik direktör Jürgen Klopp, maçın ardından başkentteki atmosferi ARD yayınında şöyle anlattı: "Sahaya çıkarken herkes mutluydu, yani üzerinde turuncu forma olanlar dışında. Diğer herkes gerçekten bizim tarafımızdaydı." Bu tablonun oluşmasında en büyük paylardan biri ona ait. Çünkü Klopp, kendini zorlamadan samimi bir biçimde duyguları harekete geçirmeyi ve insanlarla yakınlık kurmayı başarıyor. Belki de tam olarak bunu zorlamadığı için.

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Selefi Julian Nagelsmann'ın benzer bir etki yaratabilmesi için evde düzenlenen bir turnuvanın o sıra dışı atmosferine ihtiyacı vardı. Dürüst olmak gerekirse yaklaşık üç yıl süren döneminde gözle görülür coşku yalnızca Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası çevresinde ortaya çıktı. Etkinliğin büyüklüğü duyguları âdeta kendiliğinden doğurdu; Nagelsmann ve oyuncuları da bu dalgayı yakaladı, iyi bir turnuva oynadı ve insanları heyecanlandırdı.

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Nagelsmann yönetimindeki Almanya'nın, teknik direktörlük bilgisi aslında tartışma götürmese de, aynı coşkuyu yaratması için kasım ortasında oynanan bir Uluslar Ligi maçının yeterli olacağını düşünmek güç. Peki Klopp'u selefinden ayıran ne? Yanıt muhtemelen duygularda saklı ve bunu açık cümlelerle anlatmak zor. Yine de göze çarpan somut bir nokta var: Nagelsmann belki de zaman zaman Klopp'un böylesine içten biçimde gösterdiği göreve duyulan alçakgönüllülükten yoksundu.

Bu, teknik direktörlük kariyerlerinin çok farklı aşamalarında bulunmalarından kaynaklanıyor olabilir. Nagelsmann zaman zaman takımına her durumda mutlaka çözüm sunmaya kararlı görünüyordu; abartarak söylersek maçı kulübeden kazanmak ve ne kadar dâhi bir teknik direktör olduğunu kanıtlamak istiyordu ( Uli Hoeneß'in sözleri akla geliyor ). Klopp ise daha çok geri planda kalıyor ve şunu vurguluyor: Yönü belirleyip takımı yönetiyor ama sahadaki çözümleri bulmaları konusunda oyuncularından şüphe etmek yerine öncelikle onlara güveniyor.

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En azından zaman zaman böyle bir izlenim veren Nagelsmann için milli takım teknik direktörlüğü, kariyer basamaklarında bir sonraki adım olmaya fazla yakındı. Klopp ise ilk basın toplantısından bu yana artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmadığını ve bunu istemediğini hissettiriyor. Hatta "Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok" demişti.

Bu sayede başarısızlık korkusundan uzak bir şekilde işini yapabiliyor. 59 yaşındaki teknik direktörün, Hollanda karşısındaki zaferden sonra söylediklerine inanmak da daha kolay geliyor: "Üç harika kulüp çalıştırdım ve onlarla kendimi çok kolay özdeşleştirebildim. Oralarda çalışmayı çok sevdim. Şimdi de ülkeme hizmet etme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Bundan daha büyük ne olabilir? Daha büyüğü yok. Hissettiğim de tam olarak buydu."

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Klopp, göreve duyduğu daha büyük alçakgönüllülüğü dışarıya yansıtıyor. Bütün ülkeyi yanında ve arkasında toplamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor; bu anlayışı insanlara aktarmak için de çok daha yakın bir ilişki kuruyor. Almanya'nın teknik direktörü, "Şu anda çok özel bir grubumuz var. Bunun daha önce birkaç kez söylendiğini biliyorum. Şimdi bizim sorumluluğumuz bunu görünür kılmak ve öyle tutmak. Dünyayı değiştiremeyiz ama olumlu bir yüz gösterebiliriz. Bugün de bunu yaptık. Bugün burada olan herkes evine gülümseyerek gidiyor" dedi.

Berlin'deki maç Derry Scherhant için neden bu kadar özeldi?

Klopp'un oyuncu yönetiminde Nagelsmann'dan daha iyi yaptığı şey, futbolcularıyla daha fazla iletişim kurması. Bu, artık pek çok kişiden duyuldu. Niclas Füllkrug'dan Florian Wirtz'e kadar. Daha da önemlisi, kendi talimatları nedeniyle oyuncuların yeteneklerinden şüphe duymasına yol açmak yerine, onlara bu yeteneklerine güven aşılamayı daha iyi biliyor.

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Örneğin Hollanda karşısındaki gösterinin başrol oyuncularından biri hakkında şöyle dedi: "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor. Derry Scherhant, hücumda da savunmada da böyle bir milli maç çıkarabileceğini kesinlikle düşünmemiştir." SC Freiburg'un hücum oyuncusu Derry Scherhant da birkaç ay önce, yıl sonunda öz geçmişinde dört milli maç ve Almanya formasıyla atılmış bir gol olacağını muhtemelen düşünmüyordu.

Scherhant, bitiş düdüğünden kısa süre sonra ARD yayınında, "Ne diyebilirim ki? Daha iyi gidemezdi. Gerçekten inanılmazdı, çok eğlendim ve inanılmaz mutluyum" dedi. 41. dakikada Real Madrid savunmacısı Denzel Dumfries'in üzerine top sürmüş, ardından uzak köşeye bir şut çıkarmıştı. Top güzel bir vuruşla ağlara giderek Almanya'yı öne geçirmişti.

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Scherhant dizlerinin üzerine çöktü, kollarını göğe açtı; duygulandığı açıkça görülüyordu. Gol sevincinde etrafını saran takım arkadaşları dağıldığında ise kararlı bir şekilde sahayı işaret etti. Sanki "Burası benim stadım, benim şehrim, benim evim" diyordu. Berlin doğumlu futbolcu, kısa süre önce Sports Illustrated röportajında şunları anlatmıştı: "Bir zamanlar en yakın arkadaşımla Olimpiyat Stadı'nda otururken ona, 'Bir gün burada oynamazsam bir şeyleri yanlış yapmışım demektir' dedim. Bir gün aşağıda, o sahada olmam gerektiğini hissediyordum."

O dönemde Olimpiyat Stadı'nda oynamak, aslında hâlâ oldukça uzak bir hedefti. Hertha BSC için bile; Almanya Milli Takımı'ndan söz etmeye gerek yok. Scherhant, birkaç gün önce milli takım kampındaki bir basın toplantısında geçmişini anlatırken, "Gençken oynamamanın, gözden kaçmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum" demişti.

Getty Images

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Hertha uzun süre onu fark etmedi; o da daha küçük Berlin kulüplerinde kendini göstermeye çalışmak zorunda kaldı. Ancak Viktoria Berlin'de bile U17 takımında zaman zaman yalnızca yedek kulübesinde oturuyordu. Profesyonel futbolcu olma hayali bir ara giderek uzaklaştı. Scherhant'ı her zaman öne çıkaran şey, gelişme isteğiydi. Kulüp antrenmanlarının yanı sıra tekniği, top sürmesi ve bitiriciliği üzerinde çok çalıştı: "Tennis Borussia ve Makkabi'nin sahalarında sürekli bire bir oynar ya da kaleye şut çekerdik. İkisini de bugün hâlâ seviyorum" diye anlatıyor.

Koronavirüs döneminde, o sırada önce Tennis Borussia'da, ardından Berliner SC'de oynarken, birçok saha kapalı olduğu için ek antrenman yapabilmek adına büyük çaba sarf etmek zorundaydı. Bir keresinde Sport Bild gazetesine, "Her gün çitin üzerinden atlar, top sürer, tekrar tekrar kaleye şut çekerdim. Koronavirüs dönemi herkes için ne kadar zor olsa da futbol açısından bana çok yardımcı oldu" demişti. Sports Illustrated dergisine de "Zabıta bir sahayı denetliyorsa diğerine geçiyorduk. Tesisler hemen yan yana" diye anlatmıştı.

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Kısa süre sonra, ikinci U19 sezonunun başında, o dönem 17 yaşında olan Scherhant sonunda Hertha'ya transfer oldu. "Bu kadar geç bir aşamada Hertha'ya geçmeme izin verilmesi benim için çok şey ifade ediyordu. Kulübe ancak ikinci U19 yılında katılan, 13 ya da 14 yıldır ilk oyuncuydum" dedi.

Hertha'da A takıma yükselmesinin ardından 2025'te Freiburg'a transfer oldu. Almanya formasıyla son maçlarda sergilediği performansların ardından Scherhant artık yalnızca Bundesliga'da düzenli forma giyen bir oyuncu değil; şimdilik milli takımda da yerini sağlamlaştırdı. Scherhant, kendi Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan önce ailesi ve arkadaşları için 50 bilet ayarladığını söylemişti.

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Heyecan verici 90 dakikanın ardından 24. yaş günü de gecikmeli olarak kutlandı. Scherhant neredeyse ikinci, hatta üçüncü golünü de atacaktı ancak iki kez direğe takıldı. Yine de müthiş bir performans sergiledi: Tekrar tekrar cesaretle top sürdü, gol tehdidi yarattı ve Hollanda savunmasını zorladı.

Klopp, Scherhant'ı ve kanattaki yine olağanüstü partneri Brajan Gruda'yı, "İkisi de futbol oynayabiliyor, aman tanrım" sözleriyle övdü. İkilinin topsuz oyundaki performansını da takdir ederek şöyle devam etti: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve ne kadar çalışmak zorunda kaldıkları inanılmaz. Sonuçta bir takımı takım yapan da bu. Başkaları da futbol oynayabiliyor. Ama sonunda önemli olan, ortaya ne kadar tutku ve çaba koyduğun."

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Klopp döneminin büyük kazananlarından biri, parlayan yıldızların gölgesinde kaldı

Ön planda Scherhant ve Gruda, arkalarında ise Klopp'un sisteminde böylesine önemli olan kanatlar için iki yetenek daha: Lennart Karl ve Said El Mala. Yeni milli takım teknik direktörü, Nagelsmann'ın da ortaya çıkarabileceği ama nedense yeterince sahip çıkmadığı potansiyelleri harekete geçiriyor. Leroy Sane'nin hâlâ ilk 11 oyuncusu olduğu Dünya Kupası'nın üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken, Galatasaraylı yıldızın orta vadede Almanya Milli Takımı'nda yeniden oynama şansı bulabileceğini düşünmek artık çok uzak geliyor.

Üstelik sağ bekteki sorun, Hollanda karşısında beşinci milli maçında da dikkate değer bir istikrar sergileyen ve neredeyse tecrübeli bir oyuncu gibi görünen Philipp Treu ile bir anda çözülmüş oldu. Nagelsmann döneminde sık sık tartışma yaratan Joshua Kimmich'in doğru pozisyonuna ilişkin kamuoyu tartışmaları mı? Artık yok. Çünkü kaptanın orta sahanın merkezindeki en iyi pozisyonunda oynayacağı kesin ve orada kalacak.

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Orta sahadaki ikilide Kimmich'in yanında, FC Bayern'de olduğu gibi son iki milli maçta da Aleksandar Pavlovic vardı. 22 yaşındaki futbolcu, bu milli ara döneminin büyük kazananlarından biri olarak görülebilir. Ancak Hollanda karşısındaki gol şöleninde Gruda, Scherhant ve Florian Wirtz'in parlayan anları arasında biraz gözden kaçtı.

Pavlovic, Sırbistan karşısındaki 3-1'lik maçta olduğu gibi pazartesi akşamı Berlin'de de topla oynarken gösterdiği büyük sakinlik, akıllı pas tercihleri, dikine oynama cesareti ve topsuz yaptığı birçok önemli koşuyla etkileyiciydi. Dünya şampiyonu ve ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger, Pavlovic'i şöyle övdü: "Oyun tarzıyla benim için lider oyuncu olmalı. Sürekli hareket hâlinde, topu her zaman temiz bir şekilde aktarmaya çalışıyor."

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Schweinsteiger ayrıca iki orta saha oyuncusunun, kanat oyuncularını bire bir pozisyonlara sokan çok sayıdaki akıllı yön değiştiren pasına dikkat çekti. Bu açıdan en çarpıcı örnek, Pavlovic'in skoru 5-0'a getiren golle sonuçlanan atağı başlatmasıydı. Almanya'nın kendi yarı sahasının ortalarındaki bir taç atışında pas almak için uygun pozisyona geçti, karşı taraftaki geniş boş alanı fark etti, topu ileri taşıdı ve ardından yeniden sağdaki Gruda'ya gönderdi. Gruda da golle sonuçlanan atağı sürdürdü.

IMAGO / Kirchner-Media

Bu pozisyon Klopp'un da çok hoşuna gitmiş olmalı. Ekim başında Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık iç saha galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Pavlovic'e özel bir övgüde bulunmuştu: "Vay canına, topla da oynayabiliyormuş. Siz belki bu çocuğun böyle oynamasına alışmış olabilirsiniz. Ben onu o kadar uzun zamandır tanımıyorum."

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Pavlovic, Kimmich'in yanındaki pozisyon için BVB'de son dönemde iyi performans gösteren ancak eleştirel gözlerle izlenen Felix Nmecha ile girdiği yarışta şimdilik önde. Klopp da böylece takımının omurgasının, ideal koşullarda kulüpte de birlikte oynayan bir parçasını bulmuş gibi görünüyor. Schweinsteiger, "Oyun görüşü var, ikili mücadelelerde ve koşularda güçlü" diyerek Pavlovic'e yönelik övgüsünü sürdürdü ve onun önemli bir rol üstlendiğini de belirtti: "Benim için milli takımda çok önemli bir unsur."