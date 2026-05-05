The Athletic'in Salı sabahı bildirdiğine göre, Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattı. Orta saha oyuncusu artık 2030 ortasına kadar takımda kalacak ve sözleşmesini 2031 ortasına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Foden'ın Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi sadece bir yıl daha sürecekti, bu nedenle bu yaz ayrılması ihtimali göz ardı edilemezdi.

Foden'ın bu sezon Pep Guardiola'nın planlarında neredeyse hiç yer almaması, İngiliz milli oyuncunun yaz aylarında ayrılacağına dair söylentileri besledi.

Foden'ın Manchester City formasıyla son kez ilk 11'de yer alması 4 Mart'a kadar uzanıyor. O gün Nottingham Forest (2-2) karşısında 77 dakika sahada kaldı.

Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çift maçında da forma giymedi. İki maçta da yedek kulübesinde kaldı.

25 yaşındaki Foden, Manchester City ile altı kez İngiltere şampiyonu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez FA Cup'ı kazandı.