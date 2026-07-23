Transfer uzmanı Sacha Tavolieri’ye göre, Al-Hilal bu yaz içinde büyük yankı uyandıracak bir transfer gerçekleştirme olasılığını araştırıyor ve bu kapsamda 29 yaşındaki Fransız oyuncuyu hedefine koydu.

Buna göre, Suudi Pro Ligi'nden kulüp, Dembele ile temasa geçerek transfer konusunda prensipte istekli olup olmadığını sorguladı. Forvet oyuncusu yeşil ışık yakarsa, Paris Saint-Germain yetkilileriyle görüşmelere başlanacak.

Dembele’nin Fransız başkentindeki sözleşmesi sadece Haziran 2028 sonuna kadar geçerli. Bir süredir PSG, sözleşmeyi uzatmaya çalışıyor ancak şu ana kadar iki taraf da bir anlaşmaya varamadı. En azından devam eden transfer döneminde Paris, 29 yaşındaki oyuncu için oldukça yüksek bir transfer ücreti talep edebilir.

Al-Hilal, bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak üzere; haberlere göre West Ham United’dan Hollandalı Crysencio Summerville’in çöle transfer olacağı söyleniyor.

Bununla birlikte, kulübün bir de gerçek bir süperstar transfer etmek istediği iddia ediliyor. Dembele’nin transferi beklendiği gibi gerçekleşmezse, Suudi kulübü başka alternatifler arayacaktır. 2025 yılının Dünya’nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanan Dembele’nin, kariyerinin en verimli yıllarında Avrupa’nın en üst düzey futbolundan ayrılması son derece olası görünmüyor.

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Ousmane Dembele, PSG’de hâlâ en önemli oyunculardan biri

Geçtiğimiz sezonda Dembele, PSG'de bir kez daha vazgeçilmez kilit oyunculardan biri oldu. Fransız başkent kulübünün 2025'ten sonra ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde tek başına 13 maçta sekiz gol ve iki asist kaydetti. Ligue 1'de de 22 maçta 17 gol katkısı (on gol, yedi asist) ile etkileyici bir performans sergiledi.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Fransa milli takımı adına oynanan sekiz maçın hepsinde sahaya çıktı. Bu turnuvada altı gol attı – bunlardan biri, grup aşamasının son maçında Norveç’e karşı attığı hat-trick – ve iki asist yaptı.