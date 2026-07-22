Göz alıcı bir dönüş mü? Rodri ve Real Madrid'i ilgilendiren bomba transfer haberi görünüşe göre şekilleniyor

Transfer uzmanı Matteo Moretto, orta saha oyuncusunun Real Madrid’e zaten söz verdiğini öğrendiğini iddia ediyor. Buna göre, yeni dünya şampiyonu ile sözleşme şartları üzerinde bir anlaşmaya varılması an meselesi.

Ancak Manchester City temsilcileriyle henüz bir temas kurulmamış. Skyblues, 30 yaşındaki oyuncunun 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için uzun süredir boşuna çaba gösteriyor.

Söylentilere göre ortaya çıkan bu yeni gelişmeler, transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun son açıklamalarıyla da örtüşüyor. Romano, Rodri’nin Real Madrid forması giymeyi “hayal ettiğini” ve “bunu çok sevdiğini” belirtmişti. 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu için İspanya’nın başkentine transfer olmak, aynı zamanda bir geri dönüş anlamına da geliyor. Rodri, gençlik yıllarında Atlético Madrid’in altyapısında yetişti ve 2018/19 sezonunda Real Madrid’in şehir rakibi için forma giydi. Mart ayında verdiği bir röportajda, Real Madrid’den bir teklif gelirse “bunu o kadar kolay reddedemeyeceğini” kendisi de açıklamıştı.

Rodri, Real Madrid'e mi gidiyor? Florentino Perez'in fikrini değiştirdiği iddia ediliyor

Ancak Romano, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in bu transferi desteklemediği için, bir transferin ancak önümüzdeki sezonun bitiminden sonra – mevcut duruma göre Rodri’nin bedelsiz olarak alınabileceği zaman – gerçekçi olacağını kabul etti. The Athletic de daha önce bu konuyu haber yapmıştı. Ancak Radio Marca’da yayınlanan yeni bir haberde, Perez’in fikrini değiştirdiği belirtiliyor. Gazetenin bu konuda artık farklı bir tutum sergilediği söyleniyor.

Rodri’nin Real’e transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar hiç de yeni değil. Hatta 2023/24 sezonundaki muhteşem performansının ardından Ballon d'Or'u kazandığı sıralarda, Blancos'un onu uzun süredir birlikte oynayan orta saha ikilisi Toni Kroos ve Luka Modric'in halefi olarak seçtiğine dair söylentiler çıkmıştı – hem de o dönemde dünya futbolunun en büyük bireysel ödülünün verilmesini boykot etmiş olan kulüp tarafından.

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Real Madrid: Jose Mourinho için henüz yeni bir defansif orta saha oyuncusu yok

Ancak iki yıl sonra bile Madrid ekibinin orta saha merkezinde hala bir ihtiyaç var. Arka arkaya iki şampiyonluksuz yılın ardından Jose Mourinho’nun teknik direktörlük görevine geri dönmesiyle Real, haftalardır üst düzey bir yıldız kadrosu oluşturmaya çalışıyor olsa da, Rodri gibi niteliklere sahip bir oyuncu henüz transfer edilmedi. Şu ana kadar yapılan transferler arasında sol bek Marc Cucurella, sağ bek Denzel Dumfries, stoper Ibrahima Konate ve ofansif orta saha oyuncusu Bernardo Silva yer alıyor. Ayrıca, FC Bayern Münih'ten Michael Olise de hücum hattını güçlendirebilir.

Söylentilere göre Mourinho, bu nedenle defansif orta sahayı da güçlendirmek istiyor. Mevcut kadrodan Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve kulübün altyapısından yetişen Thiago Pitarch bu pozisyonda görev alabilir. Ancak ilk ikisi yakın geçmişte her zaman ikna edici bir performans sergileyemedi; bu nedenle, hayal kırıklığı yaratan 2025/26 sezonunun bitiminden sonra bu ikiliyle ilgili gevşek transfer söylentileri de ortaya çıkmıştı.

Rodri’nin takıma katılması durumunda, Tchouameni’nin sözleşmesi kısa süre önce 2031’e kadar uzatıldığı için Camavinga’nın ayrılması gerekebilir. Daha önce, Camavinga’nın Manchester United’a transfer olabileceğine dair ısrarlı spekülasyonlar vardı.