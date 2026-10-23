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Jochen Tittmar
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"Gösterişli yaşam tarzı": Lennart Karl'ın Bayern Münih'te kulüp içinde eleştirildiği iddia ediliyor

Bundesliga
Bayern Münih
L. Karl

Bild’in haberine göre Bayern Münih, Lennart Karl’ın sosyal medya paylaşımlarından memnun değil. Kulüp yönetimi, 18 yaşındaki hücum oyuncusunun futbola daha fazla odaklanmasını istiyor.

Habere göre Karl, sosyal medyada "gösterişli yaşam tarzını ve influencer sevgilisi Zoe Käppele ile özel hayatını" fazlasıyla gözler önüne seriyor.

Habere göre kulübün Karl'a verdiği mesaj da oldukça net: Daha az Instagram, sahada daha fazla varlık ve performans. Münih ekibinin yöneticilerinin Karl'a örnek olarak kendisinden üç yaş büyük Tom Bischof'u gösterdiği belirtiliyor. Bischof'un hayat arkadaşı da sosyal medyada son derece aktif olsa da Bischof, ilişkisini kamuoyunun gözünden uzak tutuyor.

Son haftalardaki sınırlı sportif katkısının yanı sıra Karl, yazın yaşadığı kas demeti yırtığının ardından geçen sezonki ritmini hâlâ arıyor. Şu ana kadar ilk 11'de başladığı üç maçta yalnızca iki gole katkı sağladı.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

"Endişelenmiyorum": Vincent Kompany, Lennart Karl'a destek çıktı

Teknik direktör Vincent Kompany, yaşadığı düşüşe rağmen Karl'a desteğini sürdürdü. Belçikalı teknik adam, "Geçen sezonki performansını henüz tam anlamıyla sergileyemedi ama bunda bir sorun yok. Bunun bazen yaşanmasını beklediğimi o da biliyor. Hâlâ genç ve bazı fiziksel sorunlar yaşadı. Geri dönecek. Endişelenmiyorum" dedi.

Karl, bu desteğin karşılığını önümüzdeki pazar günü verebilir. Şampiyonlar Ligi'nde FC Arsenal ile oynanan ve büyük efor gerektiren 2-2'lik maçın ardından Kompany'nin SC Freiburg deplasmanında rotasyona gitmesi bekleniyor. Bayern'in hücum hattında önemli eksikleri de var: Jamal Musiala ve Luis Diaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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