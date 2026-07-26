Transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin haberine göre Al-Hilal, Hollandalı Dünya Kupası katılımcısı Crysencio Summerville'in West Ham United'dan transfer edilmesinin ardından hücum hattına bir başka üst düzey ismi daha katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bu doğrultuda şimdi gözünü Diaz gibi en üst raftan bir isme diktiği öne sürüldü.

Tavolieri'ye göre Al-Hilal, Bayern yıldızını yıllık yaklaşık 25 milyon euro net maaşla cezbetmeye çalışıyor. Gazeteci, Saudi Pro League ikincisi ile Diaz cephesi arasında görüşmelerin başladığını yazdı. Buradaki çarpıcı detay ise görüşmelerde başrolü Richard Hughes'un üstlenecek olması.

47 yaşındaki İskoç isim resmen hâlâ Liverpool'un sportif direktörü konumunda, ancak Al-Hilal'e geçmeye hazırlandığı belirtiliyor; fakat bunun aslında mevcut yaz transfer döneminin eylül başındaki bitişinden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Hughes'un görünüşe göre şimdiden yeni kulübü olması beklenen takım için önemli görevler yürütüyor olması, Anfield cephesinde hiç de iyi karşılanmayacaktır. Diaz ise Hughes'u Reds'teki kısa ortak dönemlerinden tanıyor; sportif direktör, İngiliz devindeki görevine 2024 yazında başlamıştı. Bir yıl sonra Diaz Münih'e transfer oldu.

Luis Diaz transfer olacak mı? Al-Hilal ile Bayern Münih arasında henüz temas yok

Tavolieri'ye göre Al-Hilal ile Bayern Münih arasında şu ana kadar herhangi bir temas kurulmuş değil. Buna göre Hughes ve ekibi, önce Diaz ile anlaşma sağlanması hâlinde Alman rekortmeninin yöneticilerine başvuracak. Tavolieri'nin aktardığına göre Al-Hilal, Bayern'i ikna edebilmek için bu yaz için ayırdığı toplam 350 milyon euroluk transfer bütçesinden 120 ila 150 milyon euroyu Diaz'ın satışını cazip kılmak adına ayırmaya hazır.





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Ancak Al-Hilal'in Kolombiyalı milli oyuncu için yürüttüğü iddia edilen girişimlerde başarı şansı yakalayıp yakalayamayacağı ciddi şekilde tartışmalı. Öncelikle oyuncunun bakış açısı var. Elbette finansal açıdan bakıldığında Diaz, Suudi Arabistan'a transfer olarak bir kez daha dev bir sıçrama yapar. Ancak sportif açıdan Avrupa'nın en üst düzey futbolundan ayrılmış olacak; üstelik 29 yaşında ve tam da futbolculuk açısından en iyi döneminde. Diaz, Bayern'deki ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi ve dünyanın en iyi takımlarından birinin kilit figürlerinden biri hâline geldi. Bayern'de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hayalini gerçekleştirme şansı fazlasıyla mevcut; geçen sezon takım ancak yarı finalde, sonradan şampiyon olan Paris Saint-Germain'e kıl payı elenmişti.

Al-Hilal'den cazip girişimlere rağmen: Luis Diaz'ın satılması çok düşük ihtimal

Bayern de doğal olarak hücum hattında vazgeçilmez olan en önemli oyuncularından birini bırakmaya kesinlikle niyetli değil. Alman şampiyonu, Diaz için Liverpool'a 2025'te 70 milyon euro bonservis ödemişti; 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Kolombiyalı yıldız yalnızca hücumdaki özellikleriyle değil, topsuz oyundaki koşulsuz çalışma azmiyle de teknik direktör Vincent Kompany'nin sisteminde mutlak bir temel taş konumunda.

Elbette Al-Hilal gerçekten 150 milyon euroya kadar çıkan bir bonservis teklif ederse Bayern en azından satışı değerlendirebilir. Sonuçta 29 yaşındaki bir oyuncu için bu çok büyük bir rakam. Öte yandan Bayern'in bu durumda Diaz'ın yerini dolduracak uygun bir ismin peşine düşmesi gerekir ve bu kategoride potansiyel bir yeni transferin kayda değer ölçüde daha ucuza mal olması pek olası görünmüyor.





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Diaz, Liverpool'da geçirdiği üç buçuk yılın ardından geçen yaz Bavyera'nın başkentine transfer olmayı tercih etmişti. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile son 16 turunda penaltılarla İsviçre'ye elenen hücum oyuncusu, Bayern formasıyla bugüne kadar 51 maçta 26 gol ve 23 asist üretti.

Diaz, Dünya Kupası tatili nedeniyle Säbener Straße'deki sezonun ilk antrenmanında yer almadığı gibi cumartesi günü üçüncü lig ekibi Wehen Wiesbaden'e karşı oynanan ilk hazırlık maçında da (1-2) forma giymedi. Pazartesi günü Tegernsee'de başlayacak kısa antrenman kampına da henüz katılması gerekmiyor. Diaz'ın 1 Ağustos'ta başlayacak Asya turuyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.