Bayern Münih'in Alman savunmacısı Jonathan Tah'ın önümüzdeki kış transfer döneminde Barcelona'ya katılma ihtimali, Katalan kulübünün kendisiyle anlaşmaya ilgi duymasına rağmen, sportif yönetimin takıma anında katkı sunabilecek, tecrübeli bir savunmacı arayışı içinde olması nedeniyle azaldı.

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Katalonya basınından "Sport" gazetesi muhabiri Carlos Monfort'a göre, Barcelona oyuncuyu iyi tanıması ve temsilcileriyle olan özel ilişkisinden yararlanarak Tah'ın durumunu gerçekten araştırdı; ancak transfer şu an için pratikte uzak görünüyor.

Transferin tamamlanmasının önündeki en büyük engel, oyuncunun kendi tutumu. Zira Tah, Bayern Münih'ten ayrılıp Barcelona'ya gitmeye istekli görünmüyor; ayrıca Alman kulübü de onun hizmetlerinden vazgeçmeyi düşünmüyor ve önümüzdeki ocak ayında ayrılmasının kapısını açmak istemiyor.

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30 yaşındaki Tah, bir süredir Barcelona'nın ilgisini çekiyor. Kulüp, Bayer Leverkusen ile sözleşmesinin sona ermeye yaklaştığı 2025 yazında oyuncunun hizmetlerini istiyordu; ancak Bayern Münih transferi sonuçlandırmayı başardı ve onu bonservissiz bir transferle kadrosuna kattı.

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Barcelona'nın sportif direktörü Deco, özellikle takımın sezonun ikinci yarısından önce seçeneklerini güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, genç Pau Cubarsi'ye ortak olacak, uluslararası tecrübeye ve fiziksel özelliklere sahip bir stoper arıyor.

Tah'ın Bayern Münih ile sözleşmesi, 2025 yazında Bavyera takımına katılmasının ardından 2029 yazına kadar uzanıyor.

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Tah, Bayer Leverkusen ile 2023-2024 sezonunda yenilgisiz Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Almanya Kupası ve yerel Süper Kupa'yı kazandığı başarılı bir dönemin ardından Münih'e transfer olmuştu.

Alman stoper, katıldığından bu yana Bayern ile çok sayıda maça çıktı ve Dayot Upamecano ve Güney Koreli Kim Min-jae ile stoper mevkiindeki rekabete rağmen savunma hattında önemli seçeneklerden biri haline geldi.

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Barcelona'nın savunmasını güçlendirme isteği, takımın savunma hattında yaşadığı bazı eksiklikler ve sakatlıkların gölgesinde geliyor.

Bu durum, yönetimi mali kısıtlamalar altında gerçekleştirilmesi zor, maliyetli bir transfere girmeden, takıma yardımcı olabilecek bir oyuncu arayışıyla transfer piyasasındaki farklı seçenekleri değerlendirmeye yöneltti.

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Barcelona'nın Tah'ın temsilcileriyle olan iyi ilişkisine rağmen, bu durum şimdiye kadar oyuncunun ya da Bayern Münih'in tutumunu değiştirmeye yetmedi; böylece Katalan kulübü, kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için başka alternatifler aramak zorunda kaldı.

Tah, Almanya'nın Sırbistan'ı 3-1 yendiği, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasındaki son maçta forma giydi.

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Alman Milli Takımı şu anda yarın pazartesi günü Berlin'de oynanacak Hollanda maçına hazırlanıyor. Hollanda birincilik biletini büyük ölçüde garantilemişken, Yunanistan ile gruptan çeyrek finale yükselecek ikinci tur bileti için süren mücadele göz önüne alındığında, bu maç Mannschaft'ın Uluslar Ligi'ndeki kaderi açısından belirleyici olacak.