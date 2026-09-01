Thilo Kehrer, son gününde AS Monaco’dan Ajax’a, Amsterdam’a sürpriz bir transfer yapmanın eşiğinde. Orada iki Alman, Julian Brandt ve Marc-Andre ter Stegen ile bir araya gelebilir. Bunu Sky ve Algemeen Dagblad gibi birçok medya kuruluşu bildirdi.

Buna göre gündemde, muhtemelen satın alma opsiyonu içermeyecek bir kiralık transfer var ve Ajax, Kehrer’in maaşının büyük bölümünü üstlenecek. 29 yaşındaki savunmacının transferine ilişkin görüşmelerin oldukça ileri aşamada olduğu belirtiliyor, ancak anlaşma henüz kesinleşmiş değil.

Kehrer’in Monaco ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor, ancak bu sezon kulübün çıktığı ilk dört resmi maçta sadece bir dakika süre alabildi ve teknik direktör Filipe Luis’in planlarında yer almıyor.

Ajax sağ ayaklı stoper arıyor, Ito Bayern’de kalıyor

Son dönemde AS Roma ya da Eintracht Frankfurt’a transfer olacağı yönünde söylentiler de çıkmıştı. Amsterdam ekibi, teknik direktör Michel Sánchez’in elinde 19 yaşındaki Aaron Bouwman dışında yalnızca bir sağ ayaklı oyuncu bulunması nedeniyle, 28 kez Alman Milli Takımı formasını giyen futbolcuyu savunmanın merkezine takviye olarak düşünüyor.

Bayern Münih’in stoperi Hiroki Ito ise sol ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen Ajax’a transfer olmayacak. FCB Sportif Direktörü Christoph Freund, son dönemde transfer iddialarının ortaya atılmasının ardından bunu salı sabahı düzenlenen basın toplantısında doğruladı.